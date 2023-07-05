Сет Роген назвал сиквел «Полного расколбаса» «невероятно шокирующим»

По его словам, даже актеры, озвучившие персонажей, оказались не готовы к некоторым сценам мультфильма.

Сет Роген поделился новыми подробностями будущего восьмисерийного сиквела скандального мультфильма «Полный расколбас» от Amazon Prime Video. В новом интервью для журнала Empire он заявил, что продолжение может шокировать зрителей куда сильнее оригинальной картины:

«Есть одна сцена, которую мы специально показали пиарщикам Amazon. Мы сказали им: «Вы должны заранее начать придумывать оправдания для нее. Скорее всего, вам придется много об этом говорить».

По словам Рогена, некоторые сцены оказались такими «невероятно шокирующим», что даже актеры озвучения не смогли сохранить спокойствие во время их просмотра. Например, Кристен Уиг, вернувшаяся к роли булочки Бренды, оказалась в полном замешательстве от увиденного:

«На днях мы с Кристен Уиг записывали несколько реплик. Мне кажется, в тот момент мы немного подзабыли с каким проектом имеем дело, потому что, когда была дана команда запустить сцену, она увидела ее и сказала: «О Боже мой! Это безумие!».

Оригинальный «Полный расколбас» также снискал неоднозначную репутацию за обилие нецензурной лексики, откровенные эротические сцены с участием различных персонажей и сцены с сексуальным насилием. Однако это не помешало картине заработать $141,3 млн при бюджете в $19 млн, тем самым став самым кассовым анимационным фильмом всех времен с возрастным рейтингом R (18+).

Сиквел «Полного расколбаса», получивший название «Полный расколбас: Едатопия» (Sausage Party: Foodtopia), выйдет в 2024 году.