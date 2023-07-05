Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сет Роген назвал сиквел «Полного расколбаса» «невероятно шокирующим»

Сет Роген назвал сиквел «Полного расколбаса» «невероятно шокирующим»

5 июля 2023 14:04
Сет Роген назвал сиквел «Полного расколбаса» «невероятно шокирующим»

По его словам, даже актеры, озвучившие персонажей, оказались не готовы к некоторым сценам мультфильма.

Сет Роген поделился новыми подробностями будущего восьмисерийного сиквела скандального мультфильма «Полный расколбас» от Amazon Prime Video. В новом интервью для журнала Empire он заявил, что продолжение может шокировать зрителей куда сильнее оригинальной картины:

«Есть одна сцена, которую мы специально показали пиарщикам Amazon. Мы сказали им: «Вы должны заранее начать придумывать оправдания для нее. Скорее всего, вам придется много об этом говорить».

По словам Рогена, некоторые сцены оказались такими «невероятно шокирующим», что даже актеры озвучения не смогли сохранить спокойствие во время их просмотра. Например, Кристен Уиг, вернувшаяся к роли булочки Бренды, оказалась в полном замешательстве от увиденного:

«На днях мы с Кристен Уиг записывали несколько реплик. Мне кажется, в тот момент мы немного подзабыли с каким проектом имеем дело, потому что, когда была дана команда запустить сцену, она увидела ее и сказала: «О Боже мой! Это безумие!».

Оригинальный «Полный расколбас» также снискал неоднозначную репутацию за обилие нецензурной лексики, откровенные эротические сцены с участием различных персонажей и сцены с сексуальным насилием. Однако это не помешало картине заработать $141,3 млн при бюджете в $19 млн, тем самым став самым кассовым анимационным фильмом всех времен с возрастным рейтингом R (18+).

Сиквел «Полного расколбаса», получивший название «Полный расколбас: Едатопия» (Sausage Party: Foodtopia), выйдет в 2024 году.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Серия фантастических историй: вышел трейлер фильма-антологии «Космос. Смерть. Роботы» Читать далее 4 июля 2023
Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Леонардо ДиКаприо нацеливается на черное золото индейцев в новом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 5 июля 2023
Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф заявил, что совершенно не стремится принять участие в сериале «Гарри Поттер» Читать далее 5 июля 2023
Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Еще 4 проекта Marvel, которые выйдут до конца 2023 года Читать далее 5 июля 2023
Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Потрясающий экшен и смысловая наполненность: появились первые отзывы о «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 6 июля 2023
Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Канал ТНТ анонсировал возвращение семьи Букиных из ситкома «Счастливы вместе» Читать далее 5 июля 2023
Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Жизнь с Джей Ло: 5 новых отличных фильмов с Беном Аффлеком Читать далее 6 июля 2023
Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Вышел новый трейлер семейной сказки «Баба Яга спасает мир» Читать далее 5 июля 2023
Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Вышел трейлер документального фильма об эскорт-индустрии «Жизнь по вызову. Док» Читать далее 4 июля 2023
Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Семейные пары раскрывают свои пикантные секреты в трейлере комедии «О чем говорят незнакомцы» Читать далее 6 июля 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше