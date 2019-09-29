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Постер к сериалу Благословите Хартов
Постер к сериалу Благословите Хартов
Постер к сериалу Благословите Хартов
Постер к сериалу Благословите Хартов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Благословите Хартов
Благословите Хартов (2019 - …) Bless the Harts
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность 17 часов 0 минут
О чем сериал

«Благословите Хартов» — многосерийный анимационный сериал, созданный американским каналом FOX. Сюжет фокусируется на обычной семье, живущей в провинциальном городе. Главная героиня — официантка по имени Дженни — пытается свести концы с концами. Вместе с ней живет не по годам умная дочка Вайолет, а также стареющая мать Бетти. К ним в гости также частенько заходит молодой человек Вайолет по имени Уэйн. Персонажи шоу, как правило, сталкиваются с различными забавными ситуациями, которые помогают им по-новому взглянуть на себя и свою жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Кристен Уиг
Кристен Уиг Jenny Hart
Майя Рудольф
Майя Рудольф Betty Hart
Айк Баринхолц
Айк Баринхолц Wayne Edwards
Джиллиан Белл
Джиллиан Белл Violet Hart
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Благословите Хартов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Благословите Хартов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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