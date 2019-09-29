«Благословите Хартов» — многосерийный анимационный сериал, созданный американским каналом FOX. Сюжет фокусируется на обычной семье, живущей в провинциальном городе. Главная героиня — официантка по имени Дженни — пытается свести концы с концами. Вместе с ней живет не по годам умная дочка Вайолет, а также стареющая мать Бетти. К ним в гости также частенько заходит молодой человек Вайолет по имени Уэйн. Персонажи шоу, как правило, сталкиваются с различными забавными ситуациями, которые помогают им по-новому взглянуть на себя и свою жизнь.