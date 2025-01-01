Меню
Мэгги Смит
Награды
Награды и номинации Мэгги Смит
Maggie Smith
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Мэгги Смит
Оскар 1979
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 1970
Лучшая женская роль
Победитель
Оскар 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1987
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1973
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 1966
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2013
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1979
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2016
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Золотой глобус 1973
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1970
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1964
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Academy Fellowship
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
Special Award
Победитель
Special Award
Победитель
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучшая женская роль
Победитель
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2016
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2012
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
Best Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best British Actress
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Most Promising Newcomer to Film
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2016
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
