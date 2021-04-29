Без жалости, 2021

Мир Джона Кларка (Майкл Б. Джордан) был разрушен, когда его беременная жена скончалась в результате ужасной автокатастрофы. С тех пор сердце Кларка застыло, и он отдал всего себя службе в армии США. Долгие годы он провел в безжалостных схватках, выполняя операции по всему миру.
Однажды Кларк подобрал проститутку по имени Пэм, сбежавшую от жестоких работодателей, властителей наркобизнеса. Солдат помогает девушке скрыться от преследователей и избавиться от наркозависимости, которой её «наградили» насильники.
Неожиданно для себя он влюбляется в беглянку, но оба не могут жить в спокойствии, зная о других девушках, чьи тела эксплуатируют наркобароны, и поэтому решают разобраться с преступниками.
Их план проваливается, и Кларк теряет свою любовь во второй раз, но теперь виной тому стал не случай, а зло с человеческим лицом. Ярость разбитого сердца Кларк вкладывает в план мести, где пригодятся навыки опытного пехотинца.
Фильм снят по мотивам серии книг Тома Клэнси о Джеке Райяне. Роман «Без жалости» рассказывает историю персонажа второго плана Джона Кларка.
Режиссер Стефано Соллима получил известность после работы над картиной «Убийца 2. Против всех», который также раскрывает идею войны, выходящей за пределы спецопераций в современной Америке.
Фильм основан на одноименной книге 1993 года Тома Клэнси.
Автор романа «Без жалости» Том Клэнси продал права на экранизацию компании Savoy Pictures за 2,5 миллиона долларов сразу после выхода книги, имевшей огромный успех.
Компания Savoy Pictures намеревалась экранизировать роман Тома Клэнси еще в 1995 году, однако после долгих лет в разработке к его съемкам приступили лишь в октябре 2019 года.
В 90-е годы роль Кларка за 7 миллионов долларов предлагали Киану Ривзу, но он отклонил предложение. Двадцатью годами позже Paramount предложила эту роль Тому Харди, но, вероятно, проект с его участием был закрыт самой студией.
Предположительно, персонаж Джона Кларка был вдохновлен романом «Первая кровь» Дэвида Моррелла 1972 года, по которому были сняты фильмы о Джоне Рэмбо.
Еще в 2018 году было объявлено о сиквеле под названием «Радуга шесть», в котором также примет участие Майкл Б. Джордан.
Это первый фильм о персонаже вселенной Джека Райана, в котором сам он не появится.
Чтобы подготовиться к роли Кларка, Майкл Б. Джордан занимался по программе бодибилдеров, а затем проходил военную подготовку.
Режиссерское кресло намеревались отдать Кристоферу Маккуори, режиссеру «Миссии невыполнима: Последствия», однако после того, как эта часть оказалось самой финансово успешной в серии, он отказался от работы над «Без жалости» и взялся за новый фильм об Итане Ханте.
Существуют слухи, согласно которым в будущем Джон Кларк в исполнении Майкла Б. Джордана пересечется с Джеком Райаном Джона Красински из одноименного сериала Amazon Prime Video.
Джон Келли не раз отправлялся в смертельно опасные командировки во вьетнамские джунгли, но его главный враг оказался совсем рядом, на улицах родных американских городов. «Морской котик», потерявший и вновь обретший свою любовь, готов защищать ее всеми доступными средствами, пусть даже перед лицом гораздо более могущественного и многочисленного противника — наркомафии. И Келли начинает свою войну без всякой надежды на победу.