Без жалости, 2021

Мир Джона Кларка (Майкл Б. Джордан) был разрушен, когда его беременная жена скончалась в результате ужасной автокатастрофы. С тех пор сердце Кларка застыло, и он отдал всего себя службе в армии США. Долгие годы он провел в безжалостных схватках, выполняя операции по всему миру.

Однажды Кларк подобрал проститутку по имени Пэм, сбежавшую от жестоких работодателей, властителей наркобизнеса. Солдат помогает девушке скрыться от преследователей и избавиться от наркозависимости, которой её «наградили» насильники.

Неожиданно для себя он влюбляется в беглянку, но оба не могут жить в спокойствии, зная о других девушках, чьи тела эксплуатируют наркобароны, и поэтому решают разобраться с преступниками.

Их план проваливается, и Кларк теряет свою любовь во второй раз, но теперь виной тому стал не случай, а зло с человеческим лицом. Ярость разбитого сердца Кларк вкладывает в план мести, где пригодятся навыки опытного пехотинца.

Фильм снят по мотивам серии книг Тома Клэнси о Джеке Райяне. Роман «Без жалости» рассказывает историю персонажа второго плана Джона Кларка.

Режиссер Стефано Соллима получил известность после работы над картиной «Убийца 2. Против всех», который также раскрывает идею войны, выходящей за пределы спецопераций в современной Америке.