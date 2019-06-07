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Киноафиша Рецензии «Домино»: Рецензия Киноафиши

«Домино»: Рецензия Киноафиши

7 июня 2019 00:00
«Домино»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о новом фильме с Николаем Костер-Вальдау.

Копенгагенские полицейские Кристиан (Николай Костер-Вальдау) и Ларс (Сёрен Маллинг) приезжают по вызову в дом, где предположительно происходит семейная ссора. Однако вместо поругавшихся супругов на этаже их встречает темнокожий бородач (Эрик Эбуане) в красных от крови ботинках. В его квартире обнаруживается труп мужчины с отрубленными пальцами и взрывчатка, сложенная в ящик с помидорами. Пока Кристиан осматривает место преступления, задержанный ловко освобождается от наручников, перерезает Ларсу горло и выскакивает на крышу.

Дальше история стремительно усложняется. Преступник оказывается ливийцем, который хочет отомстить за отца, убитого членами запрещенной в России террористической организации. По ее следу давно идет высокопоставленный сотрудник ЦРУ (Гай Пирс), некогда позволивший лидеру ячейки выйти из тюрьмы в Гуантанамо. Добраться до исламистов мечтает и потерявший лучшего друга Кристиан, к которому присоединяется новая напарница Алекс (Кэрис ван Хаутен) – ее с погибшим Ларсом связывали особые отношения. Эта пестрая компания будет таскаться по всей Европе, от бельгийского Брюсселя до испанской Альмерии, но еще как минимум один теракт она предотвратить не сможет.

У фильма есть предыстория, которую нужно знать каждому, кто собирается на показ. Классик гангстерского кино Брайан Де Пальма, автор «Лица со шрамом» и «Миссия невыполнима», давно рассорился с Голливудом и в поисках новых источников финансирования перебрался в Европу. Каким-то удивительным образом – пути европейского кинопроизводства воистину неисповедимы - «Домино» попал в руки к датским продюсерам. Они, если верить Де Пальме, оказались еще хуже американских коллег: мало того что деньги съемочной группе долго не платили, так еще и, по слухам, вырезали из уже готовой картины целый час экранного времени.

«Домино»: Рецензия Киноафиши
«Домино»

Датчан, впрочем, тоже можно понять. Если воспринимать «Домино» как серьезное высказывание, то придется признать, что это оглушительный провал. Здесь все до безобразия карикатурно. Главный герой-полицейский забывает табельное оружие на самом видном месте, а потом, преследуя преступника, повисает на хлипком водосточном желобе. У террористов – все они как на подбор бородаты и черноглазы – нет других мотиваций, кроме «Аллаху акбар», и они свободно путешествуют по европейским странам в фургончиках для развозки помидоров.

В сценах с уличными драками не поставлена хореография – и теперь каждый может увидеть, как нелепо выглядят машущие руками и ногами артисты без специальной подготовки. На романтических фотографиях с любимой женщиной суровый датский полицейский обсасывает цветочные лепестки. Надрывный саундтрек Пино Донаджо, верного соратника Де Пальмы, звучит так, будто написан вообще для другого фильма – для итальянской драмы вроде «Малены», например.

Однако картина, которая не работает как криминальный триллер, становится поистине упоительным зрелищем в виде комедии. Все ее нестыковки и несовершенства сразу превращаются в достоинства, а финальная реплика персонажа Гая Пирса стопроцентно рвет зал. Ощущение «понарошечности» усиливает и центральная идея Де Пальмы, очень ясно и четко выраженная. Исламских террористов он винит не в том, что они убивают людей, а в том, что отбирают у кинематографа данное ему еще при рождении и потому казавшееся неотъемлемым право завлекать массовую публику визуальным контентом, в котором есть трагедия, страсть, кровь и смерть.

В «Домино» отрицательные герои вооружены не только взрывчаткой, но и дронами с портативными камерами, а массовую бойню они планируют сначала на крупном кинофестивале (в фильме он голландский, но по кадрам легко угадывается его прототип – Каннский), а потом на корриде, которая тоже жестокость, но, по Де Пальме, не бессмысленная – тореадор, как и режиссер, творит на глазах у тысяч зрителей акт искусства. Террористы не творят ничего. Они просто учиняют резню и фиксируют ее на видео, как авторы они бесплодны. В финале этих бездарностей ждет такая же бездарная, но невероятно смешная смерть. Боже, если бы все классики так блистательно выживали из ума, мы жили бы в совершенно другом мире.

Ксения Реутова

Ксения Реутова
Ксения Реутова
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