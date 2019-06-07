«Домино»: Рецензия Киноафиши

Копенгагенские полицейские Кристиан (Николай Костер-Вальдау) и Ларс (Сёрен Маллинг) приезжают по вызову в дом, где предположительно происходит семейная ссора. Однако вместо поругавшихся супругов на этаже их встречает темнокожий бородач (Эрик Эбуане) в красных от крови ботинках. В его квартире обнаруживается труп мужчины с отрубленными пальцами и взрывчатка, сложенная в ящик с помидорами. Пока Кристиан осматривает место преступления, задержанный ловко освобождается от наручников, перерезает Ларсу горло и выскакивает на крышу.

Дальше история стремительно усложняется. Преступник оказывается ливийцем, который хочет отомстить за отца, убитого членами запрещенной в России террористической организации. По ее следу давно идет высокопоставленный сотрудник ЦРУ (Гай Пирс), некогда позволивший лидеру ячейки выйти из тюрьмы в Гуантанамо. Добраться до исламистов мечтает и потерявший лучшего друга Кристиан, к которому присоединяется новая напарница Алекс (Кэрис ван Хаутен) – ее с погибшим Ларсом связывали особые отношения. Эта пестрая компания будет таскаться по всей Европе, от бельгийского Брюсселя до испанской Альмерии, но еще как минимум один теракт она предотвратить не сможет.

У фильма есть предыстория, которую нужно знать каждому, кто собирается на показ. Классик гангстерского кино Брайан Де Пальма, автор «Лица со шрамом» и «Миссия невыполнима», давно рассорился с Голливудом и в поисках новых источников финансирования перебрался в Европу. Каким-то удивительным образом – пути европейского кинопроизводства воистину неисповедимы - «Домино» попал в руки к датским продюсерам. Они, если верить Де Пальме, оказались еще хуже американских коллег: мало того что деньги съемочной группе долго не платили, так еще и, по слухам, вырезали из уже готовой картины целый час экранного времени.

«Домино»

Датчан, впрочем, тоже можно понять. Если воспринимать «Домино» как серьезное высказывание, то придется признать, что это оглушительный провал. Здесь все до безобразия карикатурно. Главный герой-полицейский забывает табельное оружие на самом видном месте, а потом, преследуя преступника, повисает на хлипком водосточном желобе. У террористов – все они как на подбор бородаты и черноглазы – нет других мотиваций, кроме «Аллаху акбар», и они свободно путешествуют по европейским странам в фургончиках для развозки помидоров.

В сценах с уличными драками не поставлена хореография – и теперь каждый может увидеть, как нелепо выглядят машущие руками и ногами артисты без специальной подготовки. На романтических фотографиях с любимой женщиной суровый датский полицейский обсасывает цветочные лепестки. Надрывный саундтрек Пино Донаджо, верного соратника Де Пальмы, звучит так, будто написан вообще для другого фильма – для итальянской драмы вроде «Малены», например.

Однако картина, которая не работает как криминальный триллер, становится поистине упоительным зрелищем в виде комедии. Все ее нестыковки и несовершенства сразу превращаются в достоинства, а финальная реплика персонажа Гая Пирса стопроцентно рвет зал. Ощущение «понарошечности» усиливает и центральная идея Де Пальмы, очень ясно и четко выраженная. Исламских террористов он винит не в том, что они убивают людей, а в том, что отбирают у кинематографа данное ему еще при рождении и потому казавшееся неотъемлемым право завлекать массовую публику визуальным контентом, в котором есть трагедия, страсть, кровь и смерть.

В «Домино» отрицательные герои вооружены не только взрывчаткой, но и дронами с портативными камерами, а массовую бойню они планируют сначала на крупном кинофестивале (в фильме он голландский, но по кадрам легко угадывается его прототип – Каннский), а потом на корриде, которая тоже жестокость, но, по Де Пальме, не бессмысленная – тореадор, как и режиссер, творит на глазах у тысяч зрителей акт искусства. Террористы не творят ничего. Они просто учиняют резню и фиксируют ее на видео, как авторы они бесплодны. В финале этих бездарностей ждет такая же бездарная, но невероятно смешная смерть. Боже, если бы все классики так блистательно выживали из ума, мы жили бы в совершенно другом мире.

Ксения Реутова