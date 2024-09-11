«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Венгерский архитектор еврейского происхождения Ласло Тот, переживший Холокост, изможденный пробирается через темные коридоры огромного парохода и выходит на свет к чистому голубому небу и к символу новой жизни — статуе Свободы. Америка встречает героя холодной сдержанностью и испытывает его на прочность. Лишь спустя долгие годы чужая земля сталкивает Ласло с магнатом Харрисоном Ли Ван Бюреном, который предлагает ему заняться масштабным архитектурным проектом, включающим образовательное пространство, место для отдыха, церковь.

Постепенно мы узнаем о профессионализме Ласло, о целой веренице ослепительных зданий в стиле баухаус, построенных им в довоенное время. Теперь же, пережив все ужасы лагерей, герой больше не может строить красивые здания. Режиссер Брэйди Корбет опирается на известную философскую цитату «Писать стихи после Освенцима — варварство» и дает герою строить здания в стиле брутализма: угловатые, массивные, монохромные сооружения, в которых не осталось ничего от былых устремлений творца.

Через архитектуру Корбет вновь обращается к своей ключевой теме — исследованию причин и последствий при формировании культовых собирательных личностей. В дебютном фильме «Детство лидера» он рассматривал семейные связи, которые привели к рождению фашистского лидера. В «Вокс люкс» Корбет показывает суперзвезду, известную благодаря песне о стрельбе, произошедшей в ее школе. В «Бруталисте» Холокост лишает племянницу Ласло речи, его жену — способности ходить, а его — желания творить прекрасные вещи для мира.

Как у героя фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», жизнь Ласло вступает в полную зависимость от масштабной постройки, заключая себя внутри нее. Раздробленный на миллионы осколков герой из последних сил карабкается за американской мечтой. Эдриан Броуди создает глубокого и сложного героя, показывая лучшую игру в своей карьере, ощутимо возвышаясь над «Пианистом», принесшим ему «Оскар».

То же можно сказать о Гае Пирсе. Его персонаж считает общение с Ласло «интеллектуально стимулирующим» и изначально видится божественной рукой, протянутой главному герою на пути к прекрасной жизни. Харрисон даже помогает Ласло воссоединиться с женой и племянницей, с которыми он был разлучен из-за войны, а затем из-за бюрократии. Магнат селит их в своем доме и дает Ласло полную свободу творчества, поклоняясь его гению. Но затем образ Харрисона приобретает грозные черты представителя привилегированного класса. Он воплощает бездушные корпорации, жаждая использовать в собственных интересах совершенно неценную эмигрантскую силу.

Когда личность Ван Бюрена начинает темнеть, на сцену выходит жена Ласло по имени Эржебет (Фелисити Джонс). Сильная героиня, которая любит мужа до безумия, но не меньше ценит и уважает себя, не позволяя никому смотреть на нее свысока. Из незаметного второстепенного персонажа к финалу она вырастает в ключевую фигуру, так что по окончании фильма хочется вслух ругаться на кастинг-директоров, столь долго выпускавших Джонс из виду.

Проницательный взгляд Корбета раскрывает своих актеров в лучших их проявлениях. Он создает кино, которое сегодня почти не снимают: большое, звездное, монументальное. Режиссер достигает невероятных масштабов не только в повествовании, охватывающем больше 30 лет жизни Ласло Тота, но и в техническом аспекте. При хронометраже в 3 часа 35 минут, из которых 15 минут — это антракт, в «Бруталисте» нет ни одной лишней сцены.

Постоянный оператор Корбета Лу Кроули снял фильм на пленку в формате VistaVision, обожаемом Альфредом Хичкоком. Эта масштабная лента была привезена для показа на Венецианском кинофестивале на почти 30 бобинах весом 140 килограмм. Решение подарить зрителям столь незабываемый опыт было сопряжено с многочисленными рисками, которые полностью оправдались.

Корбет вписал себя в число самых новаторских режиссеров современности, при этом не гнушаясь браться за монументальные исторические сюжеты. Через своего героя Корбет высказывается об опыте эмиграции, амбициях творца и бессмертии искусства, связывая прошлое с актуальными проблемами настоящего. Он создал архитектурный проект, который в этом году оказался не по зубам даже Фрэнсису Форду Копполе.