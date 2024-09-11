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«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

11 сентября 2024 08:30
«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Не только за режиссуру: фильм, достойный главной награды Венецианского кинофестиваля.

Венгерский архитектор еврейского происхождения Ласло Тот, переживший Холокост, изможденный пробирается через темные коридоры огромного парохода и выходит на свет к чистому голубому небу и к символу новой жизни — статуе Свободы. Америка встречает героя холодной сдержанностью и испытывает его на прочность. Лишь спустя долгие годы чужая земля сталкивает Ласло с магнатом Харрисоном Ли Ван Бюреном, который предлагает ему заняться масштабным архитектурным проектом, включающим образовательное пространство, место для отдыха, церковь.

«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Постепенно мы узнаем о профессионализме Ласло, о целой веренице ослепительных зданий в стиле баухаус, построенных им в довоенное время. Теперь же, пережив все ужасы лагерей, герой больше не может строить красивые здания. Режиссер Брэйди Корбет опирается на известную философскую цитату «Писать стихи после Освенцима — варварство» и дает герою строить здания в стиле брутализма: угловатые, массивные, монохромные сооружения, в которых не осталось ничего от былых устремлений творца.

Через архитектуру Корбет вновь обращается к своей ключевой теме — исследованию причин и последствий при формировании культовых собирательных личностей. В дебютном фильме «Детство лидера» он рассматривал семейные связи, которые привели к рождению фашистского лидера. В «Вокс люкс» Корбет показывает суперзвезду, известную благодаря песне о стрельбе, произошедшей в ее школе. В «Бруталисте» Холокост лишает племянницу Ласло речи, его жену — способности ходить, а его — желания творить прекрасные вещи для мира.

«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Как у героя фильма «Нью-Йорк, Нью-Йорк», жизнь Ласло вступает в полную зависимость от масштабной постройки, заключая себя внутри нее. Раздробленный на миллионы осколков герой из последних сил карабкается за американской мечтой. Эдриан Броуди создает глубокого и сложного героя, показывая лучшую игру в своей карьере, ощутимо возвышаясь над «Пианистом», принесшим ему «Оскар».

То же можно сказать о Гае Пирсе. Его персонаж считает общение с Ласло «интеллектуально стимулирующим» и изначально видится божественной рукой, протянутой главному герою на пути к прекрасной жизни. Харрисон даже помогает Ласло воссоединиться с женой и племянницей, с которыми он был разлучен из-за войны, а затем из-за бюрократии. Магнат селит их в своем доме и дает Ласло полную свободу творчества, поклоняясь его гению. Но затем образ Харрисона приобретает грозные черты представителя привилегированного класса. Он воплощает бездушные корпорации, жаждая использовать в собственных интересах совершенно неценную эмигрантскую силу.

«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Когда личность Ван Бюрена начинает темнеть, на сцену выходит жена Ласло по имени Эржебет (Фелисити Джонс). Сильная героиня, которая любит мужа до безумия, но не меньше ценит и уважает себя, не позволяя никому смотреть на нее свысока. Из незаметного второстепенного персонажа к финалу она вырастает в ключевую фигуру, так что по окончании фильма хочется вслух ругаться на кастинг-директоров, столь долго выпускавших Джонс из виду.

Проницательный взгляд Корбета раскрывает своих актеров в лучших их проявлениях. Он создает кино, которое сегодня почти не снимают: большое, звездное, монументальное. Режиссер достигает невероятных масштабов не только в повествовании, охватывающем больше 30 лет жизни Ласло Тота, но и в техническом аспекте. При хронометраже в 3 часа 35 минут, из которых 15 минут — это антракт, в «Бруталисте» нет ни одной лишней сцены.

«Бруталист»: Рецензия Киноафиши

Постоянный оператор Корбета Лу Кроули снял фильм на пленку в формате VistaVision, обожаемом Альфредом Хичкоком. Эта масштабная лента была привезена для показа на Венецианском кинофестивале на почти 30 бобинах весом 140 килограмм. Решение подарить зрителям столь незабываемый опыт было сопряжено с многочисленными рисками, которые полностью оправдались.

Корбет вписал себя в число самых новаторских режиссеров современности, при этом не гнушаясь браться за монументальные исторические сюжеты. Через своего героя Корбет высказывается об опыте эмиграции, амбициях творца и бессмертии искусства, связывая прошлое с актуальными проблемами настоящего. Он создал архитектурный проект, который в этом году оказался не по зубам даже Фрэнсису Форду Копполе.

Полина Резникова
Полина Резникова
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