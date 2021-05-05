«Без жалости»: Рецензия Киноафиши
Шаблонная история мести «морского котика».
«Морской котик» Джон Келли (Майкл Б. Джордан) вместе со своим отрядом отправляется в Алеппо (Сирия) на секретное спецзадание, суть которого сценаристы фильма не особо раскрывают (как и многое другое, но об этом позже). Коротко — уничтожить врага и вывезти заложника, которым является агент ЦРУ. Операцию курирует один из офицеров этого ведомства Роберт Риттер (Джейми Белл). Конечно, все идет не по плану: сирийские повстанцы оказываются русскими военными, а заброшенное здание — их оружейным складом.
Недостаток разведданных и общая разлаженность операции между двумя ведомствами ведет к гибели одного из «котиков». Однако опыт и боевая сноровка остальных членов отряда вытаскивают бравых американских военных вместе с заложником из этого ада. Разбор полетов откладывается: Келли и его «котиков» затыкают, а у их директора оказываются связаны руки. В общем, с ЦРУ не спорят, а приказы нужно выполнять, а не подвергать сомнению. Через три месяца однополчане главного героя умирают друг за другом: одного сбивает фургон на дороге, другого расстреливают в автомобильной пробке. Вскоре приходят и за самим Келли, но тому удается выжить. Одержимый местью (неизвестные застрелили его беременную жену) герой мечтает о расправе.
«Без жалости» — часть «Райанверса», популярной книжной серии писателя Тома Клэнси, выходящей с середины 80-х по сей день (несмотря на то, что Клэнси скончался в 2013-м, линейку продолжают другие авторы — Питер Телеп и Марк Грини). Разные части этой книжной вселенной становились фундаментом для экранизации, но в одну линейку укладывались не без труда. Например, в «Охоте за «Красным Октябрем» образ Джека Райана воплотил на экране Алек Болдуин, а в последующих лентах цикла — «Играх патриотов» и «Прямой и явной угрозе» — бывшего ЦРУшника сыграл Харрисон Форд.
Майкл Б. Джордан в «Без жалости» — уже третий Джон Келли, которого мы видим на большом экране. В уже упомянутой «Прямой и явной угрозе» образ этого героя представил Уиллем Дефо, а в «Цене страха», вышедшей в начале 2000-х, Келли сыграл Лив Шрайбер. На фоне этих актеров персонаж, представленный в творении Стефано Соллимы, всего лишь тень былых харизматичных героев. Большую часть времени Б. Джордан появляется в кадре с одним и тем же выражением лица — не важно, изрешечен ли он пулями наемных убийц или в тюремной ли он робе после мести русскому ФСБшнику — мимика актера стабильна, словно неприступная крепость на берегу океана, способная выдержать 10-балльный шторм.
Поскольку первый план лишается яркой фигуры, за которой могут идти все остальные, знамя активно действующих героев, притягивающих внимание зрителей, могли бы подхватить персонажи второго плана. Среди них и темнокожая лейтенант-командор Карен Грир (Джоди Тёрнер-Смит), и агент ЦРУ Роберт Риттер (Джейми Белл). Увы, первая в большинстве эпизодов лишь молчит и опускает глаза в пол, и разобраться, что гложет эту героиню, периодически вытаскивающую Джона Келли из разных передряг, довольно затруднительно. Кажется, сценаристы посчитали, что зрители в большинстве своем телепаты, а потому смогут догадаться по молчаливому «морскому котику», о чем кричит ее душа. Риттер достойно отыгрывает двуличный образ: до конца фильма не ясно, на чьей стороне он выступает— то ли работает на русских, то ли на ЦРУ.
Что касается изображения русских в «Без жалости», на этот клюквенный компот без, простите за тавтологию, жалости смотреть трудно. Будто и не было прошедших 40 лет, словно зарубежные сценаристы и художники-постановщики до сих пор не научились изображать злодеев многогранными и интересными в экстерьере российской фактурной местности. Антагонисты фильма Стефано Солиммы как будто сбежали из таких картин, как «Красная жара», «Рокки» или «Самолет президента», прихватив с собой все сопутствующие стереотипы и штампы. Удивительный парадокс безжизненного и откровенно устаревшего сценария в том, что над ним, помимо прочих, работал и Тейлор Шеридан — талантливый автор, подаривший зрителям проработанные до мельчайших деталей проекты вроде двух частей «Убийцы» и картину «Любой ценой», за которую Шеридан был номинирован на «Оскар».
При внешне консервативном подходе к шпионскому боевику про месть и секретных агентов «Без жалости» смотрится не так плохо, если бы сейчас было начало 2000-х. Но на фоне уже вышедших работ «Райанверса» история, впервые опубликованная еще в 1993 году и прошедшая множество стадий производственного ада, к 2021-му уже не выглядит ни яркой, ни смелой. Если кто-то и скрасит вечерок-другой во время ее просмотра, в этом и будет единственная ее ценность.