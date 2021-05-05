«Без жалости»: Рецензия Киноафиши

«Морской котик» Джон Келли (Майкл Б. Джордан) вместе со своим отрядом отправляется в Алеппо (Сирия) на секретное спецзадание, суть которого сценаристы фильма не особо раскрывают (как и многое другое, но об этом позже). Коротко — уничтожить врага и вывезти заложника, которым является агент ЦРУ. Операцию курирует один из офицеров этого ведомства Роберт Риттер (Джейми Белл). Конечно, все идет не по плану: сирийские повстанцы оказываются русскими военными, а заброшенное здание — их оружейным складом.

Недостаток разведданных и общая разлаженность операции между двумя ведомствами ведет к гибели одного из «котиков». Однако опыт и боевая сноровка остальных членов отряда вытаскивают бравых американских военных вместе с заложником из этого ада. Разбор полетов откладывается: Келли и его «котиков» затыкают, а у их директора оказываются связаны руки. В общем, с ЦРУ не спорят, а приказы нужно выполнять, а не подвергать сомнению. Через три месяца однополчане главного героя умирают друг за другом: одного сбивает фургон на дороге, другого расстреливают в автомобильной пробке. Вскоре приходят и за самим Келли, но тому удается выжить. Одержимый местью (неизвестные застрелили его беременную жену) герой мечтает о расправе.

Без жалости

«Без жалости» — часть «Райанверса», популярной книжной серии писателя Тома Клэнси, выходящей с середины 80-х по сей день (несмотря на то, что Клэнси скончался в 2013-м, линейку продолжают другие авторы — Питер Телеп и Марк Грини). Разные части этой книжной вселенной становились фундаментом для экранизации, но в одну линейку укладывались не без труда. Например, в «Охоте за «Красным Октябрем» образ Джека Райана воплотил на экране Алек Болдуин, а в последующих лентах цикла — «Играх патриотов» и «Прямой и явной угрозе» — бывшего ЦРУшника сыграл Харрисон Форд.

Майкл Б. Джордан в «Без жалости» — уже третий Джон Келли, которого мы видим на большом экране. В уже упомянутой «Прямой и явной угрозе» образ этого героя представил Уиллем Дефо, а в «Цене страха», вышедшей в начале 2000-х, Келли сыграл Лив Шрайбер. На фоне этих актеров персонаж, представленный в творении Стефано Соллимы, всего лишь тень былых харизматичных героев. Большую часть времени Б. Джордан появляется в кадре с одним и тем же выражением лица — не важно, изрешечен ли он пулями наемных убийц или в тюремной ли он робе после мести русскому ФСБшнику — мимика актера стабильна, словно неприступная крепость на берегу океана, способная выдержать 10-балльный шторм.

Без жалости

Поскольку первый план лишается яркой фигуры, за которой могут идти все остальные, знамя активно действующих героев, притягивающих внимание зрителей, могли бы подхватить персонажи второго плана. Среди них и темнокожая лейтенант-командор Карен Грир (Джоди Тёрнер-Смит), и агент ЦРУ Роберт Риттер (Джейми Белл). Увы, первая в большинстве эпизодов лишь молчит и опускает глаза в пол, и разобраться, что гложет эту героиню, периодически вытаскивающую Джона Келли из разных передряг, довольно затруднительно. Кажется, сценаристы посчитали, что зрители в большинстве своем телепаты, а потому смогут догадаться по молчаливому «морскому котику», о чем кричит ее душа. Риттер достойно отыгрывает двуличный образ: до конца фильма не ясно, на чьей стороне он выступает— то ли работает на русских, то ли на ЦРУ.

Что касается изображения русских в «Без жалости», на этот клюквенный компот без, простите за тавтологию, жалости смотреть трудно. Будто и не было прошедших 40 лет, словно зарубежные сценаристы и художники-постановщики до сих пор не научились изображать злодеев многогранными и интересными в экстерьере российской фактурной местности. Антагонисты фильма Стефано Солиммы как будто сбежали из таких картин, как «Красная жара», «Рокки» или «Самолет президента», прихватив с собой все сопутствующие стереотипы и штампы. Удивительный парадокс безжизненного и откровенно устаревшего сценария в том, что над ним, помимо прочих, работал и Тейлор Шеридан — талантливый автор, подаривший зрителям проработанные до мельчайших деталей проекты вроде двух частей «Убийцы» и картину «Любой ценой», за которую Шеридан был номинирован на «Оскар».

Без жалости

При внешне консервативном подходе к шпионскому боевику про месть и секретных агентов «Без жалости» смотрится не так плохо, если бы сейчас было начало 2000-х. Но на фоне уже вышедших работ «Райанверса» история, впервые опубликованная еще в 1993 году и прошедшая множество стадий производственного ада, к 2021-му уже не выглядит ни яркой, ни смелой. Если кто-то и скрасит вечерок-другой во время ее просмотра, в этом и будет единственная ее ценность.