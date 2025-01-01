Меню
Киноафиша Персоны Гай Пирс Награды

Награды и номинации Гая Пирса

Guy Pearce
Награды и номинации Гая Пирса
Оскар 2025 Оскар 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2025 Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
