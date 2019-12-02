Сценарист Чак Хастмайр проработал 22 года в правоохранительных органах и является федеральным агентом на пенсии. Он служил в спецназе, был снайпером. Чак написал семь книг, как художественных, так и документальных. Автор сценариев к лентам «Дом восходящего солнца» (2011) с Дэйвом Батистой и «Под прицелом» (2016) со Стивеном Сигалом.

Йорк Алек Шеклтон пришел в кинорежиссуру из профессионального сноубординга. Его актерский опыт — это рекламные ролики, где от него требовали не только исполнения трюков, но и создания образов. Так он понял, что актером ему быть неинтересно. И его больше тянет «на другую сторону камеры».

Продюсеры обратились к режиссеру, заметив, что он «способен наполнить работу этой великолепной энергией восьмидесятых». Он не скрывает, что его вдохновляют боевики 80-х. По его мнению, любой проект вскоре начинает жить своей собственной жизнью, независимо от попыток подражать чему-либо. И в результате фильм получается самостоятельным произведением.

Сначала в прессе прошла информация о том, что съемки начнутся в Алабаме, но команда остановилась на Кентукки.

Хорс Кэйв — реально существующий городок в Кентукки, в округе Харт, основанный майором Альбертом Андерсоном. Землевладелец пожертвовал землю под железнодорожную станцию в 1858 году при условии, что ее назовут в честь близлежащей Конской пещеры. Пещера расположена на южной стороне главной улицы. Ее необычному названию даются различные объяснения — то ли преступники прятали в ней коней, то ли лошади, запряженные в экипажи, периодически падали вместе с повозками в эту дыру, то ли «коняка» что-то означала на местном слэнге. Сегодня население здесь менее 3000 человек.

Здесь Брайан Херцлингер снимал «От романа не сбежишь» (2018) — о голливудской звездочке, сбежавшей от своей нелегкой жизни и попавшей в поселок амишей.

В интерьвью Шеклтон завуалированно пожаловался на жесткие требования продюсеров: «Если у вас неограниченное финансирование и количество съемочных дней, то вы можете придерживаться ваших планов. Когда график плотный, как этот, вам нужно оставаться гибким. Я называю это «поиском продуманных компромиссов». Если история требует Harley Davidson 45, мчащиеся по дороге, а вы находитесь там, где таких байков нет, как быть? Плакать или исправлять ситуацию?». Рыдать он не стал, но каким-то образом Харли Дэвидсон 23 (они были в наличии) у него стали похожими на сорок пятые!

С городом повезло — он маленький, не все предприятия в нем работали, и большой активности не наблюдалось. Так что съемочную группу поддерживали жители — очевидно, из любви к киноиндустрии. Владельцы бизнеса пошли навстречу, позволяя перекрывать отдельные участки улиц и дорог, хотя испытывали неудобства — они хотели, чтобы в их городе сняли кино.

На вопрос, приходилось ли ему углубиться в мир техасских рейнджеров, чтобы роль Гая Пирса выглядела достоверной, Шеклтон ответил, что, безусловно, важно владеть темой, но крайне необходимо корректно показать работу органов охраны правопорядка. Ведь их представители посмотрят и уловят все неточности и ляпы!

В роли Аманды, владелицы кафе, снялась Барби Бланк — бывший профессиональный рестлер WWE. Она занималась рестлингом до 2012 года.