Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последняя пуля
Постер фильма Последняя пуля
Постер фильма Последняя пуля
Рейтинги
3.7 Рейтинг IMDb: 3.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Последняя пуля

Последняя пуля

Disturbing the Peace 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Джеймс Диллон — техасский рейнджер. Преследуемый бандит взял в заложники его напарника, и тот велит Джиму стрелять. Но пуля попадает не в преступника, а в жертву, вызвав у нее паралич. С тех пор прошло 10 лет, и Диллон с той ужасной ночи не берет в руки оружие. Да ему вроде и незачем — он маршал в тишайшем городишке Хорс Кэйв. Здесь он узнает, что его партнер, пролежав все это время в коме, умер. Едва он рассказывает это помощнику Мэтту Рэйнольдсу, в городскую черту на огромной скорости влетает парочка байкеров. Они останавливаются в небольшом кафе — и там вспыхивает бешеная драка: парни сцепились с хозяйкой заведения. Спокойные времена закончились...

Сценарист Чак Хастмайр проработал 22 года в правоохранительных органах и является федеральным агентом на пенсии. Он служил в спецназе, был снайпером. Чак написал семь книг, как художественных, так и документальных. Автор сценариев к лентам «Дом восходящего солнца» (2011) с Дэйвом Батистой и «Под прицелом» (2016) со Стивеном Сигалом.

Йорк Алек Шеклтон пришел в кинорежиссуру из профессионального сноубординга. Его актерский опыт — это рекламные ролики, где от него требовали не только исполнения трюков, но и создания образов. Так он понял, что актером ему быть неинтересно. И его больше тянет «на другую сторону камеры».

Продюсеры обратились к режиссеру, заметив, что он «способен наполнить работу этой великолепной энергией восьмидесятых». Он не скрывает, что его вдохновляют боевики 80-х. По его мнению, любой проект вскоре начинает жить своей собственной жизнью, независимо от попыток подражать чему-либо. И в результате фильм получается самостоятельным произведением.

Сначала в прессе прошла информация о том, что съемки начнутся в Алабаме, но команда остановилась на Кентукки.

 Хорс Кэйв — реально существующий городок в Кентукки, в округе Харт, основанный майором Альбертом Андерсоном. Землевладелец пожертвовал землю под железнодорожную станцию в 1858 году при условии, что ее назовут в честь близлежащей Конской пещеры. Пещера расположена на южной стороне главной улицы. Ее необычному названию даются различные объяснения — то ли преступники прятали в ней коней, то ли лошади, запряженные в экипажи, периодически падали вместе с повозками в эту дыру, то ли «коняка» что-то означала на местном слэнге. Сегодня население здесь менее 3000 человек.

Здесь Брайан Херцлингер снимал «От романа не сбежишь» (2018) — о голливудской звездочке, сбежавшей от своей нелегкой жизни и попавшей в поселок амишей.

 В интерьвью Шеклтон завуалированно пожаловался на жесткие требования продюсеров: «Если у вас неограниченное финансирование и количество съемочных дней, то вы можете придерживаться ваших планов. Когда график плотный, как этот, вам нужно оставаться гибким. Я называю это «поиском продуманных компромиссов». Если история требует Harley Davidson 45, мчащиеся по дороге, а вы находитесь там, где таких байков нет, как быть? Плакать или исправлять ситуацию?». Рыдать он не стал, но каким-то образом Харли Дэвидсон 23 (они были в наличии) у него стали похожими на сорок пятые!

С городом повезло — он маленький, не все предприятия в нем работали, и большой активности не наблюдалось. Так что съемочную группу поддерживали жители — очевидно, из любви к киноиндустрии. Владельцы бизнеса пошли навстречу, позволяя перекрывать отдельные участки улиц и дорог, хотя испытывали неудобства — они хотели, чтобы в их городе сняли кино.

На вопрос, приходилось ли ему углубиться в мир техасских рейнджеров, чтобы роль Гая Пирса выглядела достоверной, Шеклтон ответил, что, безусловно, важно владеть темой, но крайне необходимо корректно показать работу органов охраны правопорядка. Ведь их представители посмотрят и уловят все неточности и ляпы!

В роли Аманды, владелицы кафе, снялась Барби Бланк — бывший профессиональный рестлер WWE. Она занималась рестлингом до 2012 года.

В прошлом настоящий техасский рейнджер Джим Диллон становится полицейским. Он бесстрашен и решителен на службе. Однако, пережив несчастный случай, Джим напрочь отказывается носить оружие. А тем временем в их забытую богом провинцию врывается банда дерзких байкеров, начинающих чинить беспредел. Джим преодолевает свои страхи и становится на защиту родного города.

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 2 декабря 2019
Премьера в мире 2 декабря 2019
Дата выхода
17 января 2020 Италия
17 января 2020 Португалия M/14
13 февраля 2020 Сингапур
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $49 104
Производство Wonderfilm Media, Aloe Entertainment, Media Finance Capital
Другие названия
Disturbing the Peace, Cidade Sob Ameaça, Disturbing the Peace - Sotto assedio, En nombre de la justicia, Gunfighter, Huzur Bozanlar, Na straży prawa, Rahu häirimine, Redemption Road, Последняя пуля
Режиссер
Йорк Шеклтон
В ролях
Гай Пирс
Гай Пирс
Девон Сава
Девон Сава
Майкл Сироу
Майкл Сироу
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Последняя пуля
Детектив Найт: Искупление 5.0
Детектив Найт: Искупление (2022)
Девять жизней 5.8
Девять жизней (2022)
Триггер боли 5.1
Триггер боли (2021)
Ученик экзорциста 5.6
Ученик экзорциста (2021)
Полночь на злаковом поле 4.0
Полночь на злаковом поле (2021)
За гранью жизни 3.4
За гранью жизни (2021)
Карьер 5.5
Карьер (2020)
Однажды в Техасе 5.6
Однажды в Техасе (2020)
Дочь волка 4.7
Дочь волка (2019)
Принц 4.5
Принц (2014)
Уловка .44 5.6
Уловка .44 (2011)
Битва в Сиэттле 6.6
Битва в Сиэттле (2007)
Фильм находится в подборках
Фильмы про ограбления, аферы и воров Фильмы про ограбления, аферы и воров

Рейтинг фильма

3.7
Оцените 11 голосов
3.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последняя пуля

Похожие фильмы онлайн

Девять жизней
 
Детектив Найт: Искупление
 
Ученик экзорциста
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Зрители плевались, но пришлось привыкнуть: почему сменили Абдуллу в «Клюквенном щербете»
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше