«Ученик экзорциста»: Рецензия Киноафиши

8 октября 1995 года, Балтимор. Папа Римский выступает на площади с торжественной речью о значимости католической церкви для американской истории. На фоне хроникальных кадров дуэт священников готовится к проведению обряда изгнания дьявола. Древний ритуал завершается трагедией: одержимый ребенок убивает отца Луиса крестом, после чего самовоспламеняется прямо на глазах у шокированных родителей. Выживший ученик Питер решает посвятить жизнь борьбе с нечистью.

Спустя годы по штату Мэриленд проносится волна одержимости, но Ватикан не афиширует ситуацию, опасаясь очередного скандала. Тайно церковь создает институты по экспресс-подготовке профессиональных экзорцистов. Объединившись с лучшим выпускником семинарии Дэниелом, заметно поднаторевший в уничтожении бесов Питер расследует тройное убийство. Согласно уликам, юный Чарли в одиночку зарубил всю семью топором. Напарники уверены, в деле не обошлось без вмешательства потусторонних сил.

Ученик экзорциста

«Ученик экзорциста» (оригинальное название переводится как «Седьмой день») — второй полнометражный фильм режиссера и сценариста Джастина П. Ланжа. Его дебютная работа «Тьма» вышла на экраны в 2018 году и стала хитом андерграундных хоррор-фестивалей, собрав плеяду наград. Использовав завязку слэшера, атрибуты истории о домах с привидениями, а также грим, характерный для кино о зомби, Ланж выдал хоррор-драму о первой любви подростков в духе «Впусти меня» Томаса Альфредсона. Нестандартный подход к жанру пришелся по душе целевой аудитории и получил признание от критиков.

Учитывая успех австрийской «Тьмы», работа перспективного хоррормейкера в США оставалась лишь вопросом времени. Здесь Ланж заручился поддержкой далеко не последних людей Голливуда. Образ циничного экзорциста со стажем воплотил Гай Пирс, также выступивший продюсером проекта. Отец Питер в его исполнении мало похож на ревностного католика: он разгуливает в потрепанном твидовом пиджаке и джинсах, не стесняется в выражениях и никогда не следует церковным правилам. Изгнанием злых духов он промышляет вовсе не для спасения человеческих душ, а ради личной мести за убитого наставника (эпизодическая роль Кита Дэвида из «Нечто»). Мудрый архиепископ (Стивен Лэнг) приставляет к строптивому священнику неопытного отца Дэниела, сыгранного мексиканским актером Вадиром Дербесом. В отличие от Питера, новичок не расстается с рясой и живет согласно Библии. Его идеалы ставятся под сомнение в первый же день.

Ученик экзорциста

По сути, перед нами классическая завязка для бадди-муви, где два полностью противоположных героя по велению начальства становятся напарниками и распутывают сенсационное дело. С той лишь разницей, что вместо копов задействованы священники, сражающиеся не с бандитами, а потусторонними демонами.

К сожалению, бюджет «Ученика экзорциста» не сильно выше, чем у «Тьмы», и это бросается в глаза. В дебюте Ланж мог обойтись гримом, который действительно впечатлял, но мистическая подоплека требует использования компьютерных эффектов. Их здесь катастрофически мало, а когда есть, то лучше бы не было вовсе. Кроме того, ввиду финансовой скудности сама история лишается изначального масштаба, ограничиваясь парой-тройкой локаций.

Ученик экзорциста

Впрочем, непритязательные поклонники хоррора, соскучившиеся по новинкам, вряд ли останутся разочарованными. В «Ученике экзорциста» имеются все необходимые атрибуты жанра, а события развиваются стремительно, поэтапно отсылая то к «Тренировочному дню», то к картинам Майка Флэнагана и «Астралу», не забывая при этом и о канонах «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина. Звездный второй план также оказывается приятным бонусом.

Максим Федоров