Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10»

Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10»

28 августа 2025 12:13
Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10»

Напряженная картина о классовом неравенстве, гендерной дискриминации и газлайтинге.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер психологического триллера «Девушка из каюты №10» по одноименному книжному бестселлеру Рут Уэйр. Премьера состоится 10 октября.

По сюжету журналистка по имени Ло (Кира Найтли) оказывается на борту яхты среди необычайно влиятельных и зажиточных людей, чтобы затем на основе своих наблюдений написать статью. Вскоре после отплытия Ло становится ночью свидетельницей страшного события: в соседней каюте сначала раздаются звуки насилия над женщиной, а затем жертву выбрасывают за борт. Ло поднимает тревогу, но окружающие не верят ее рассказу и всячески убеждают ее, что ничего подобного случиться не могло, поскольку никто из пассажиров не пропал. В дальнейшем Ло решает самостоятельно разобраться в произошедшем и оказывается в паутине страшного заговора.

В актерский состав также вошли Гай Пирс, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Моррисси и другие.

Снял фильм режиссер Саймон Стоун («Раскопки»). По его словам, это история о женщине, которой никто не верит из-за ее происхождения. Также Стоун признается, что ориентировался на параноидальные триллеры из 1970-х, в том числе на «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Бретт Голдстин и Имоджен Путс проверяют идею родственности душ в трейлере драмы All of You Читать дальше 28 августа 2025
Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Девочка спасает животных и природу в трейлере мультфильма «Хайди. Моя хитрая рысь» Читать дальше 28 августа 2025
Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Пол Мескал и Джесси Бакли радуются и скорбят в трейлере фильма Хлои Чжао «Хамнет» Читать дальше 27 августа 2025
Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Джессика Честейн предотвращает теракты в трейлере сериала «Савант» Читать дальше 27 августа 2025
Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Ли Бён-хон берется за топор в трейлере фильма Пак Чхан-ука «Метод исключения» Читать дальше 26 августа 2025
Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Любопытный журналист Итан Хоук попадает в передряги в трейлере сериала «Подноготная» Читать дальше 28 августа 2025
В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» В прокат выйдет музыкальная романтическая драма «Парам и Сундари» Читать дальше 27 августа 2025
«Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел «Кей-поп-охотницы на демонов» получат сиквел Читать дальше 27 августа 2025
Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Netflix заполучил права на новый сериал с Мэттью Макконахи от создателя «Настоящего детектива» Читать дальше 26 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше