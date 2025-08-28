Кира Найтли переживает кошмар на роскошной яхте в трейлере триллера «Девушка из каюты №10»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер психологического триллера «Девушка из каюты №10» по одноименному книжному бестселлеру Рут Уэйр. Премьера состоится 10 октября.

По сюжету журналистка по имени Ло (Кира Найтли) оказывается на борту яхты среди необычайно влиятельных и зажиточных людей, чтобы затем на основе своих наблюдений написать статью. Вскоре после отплытия Ло становится ночью свидетельницей страшного события: в соседней каюте сначала раздаются звуки насилия над женщиной, а затем жертву выбрасывают за борт. Ло поднимает тревогу, но окружающие не верят ее рассказу и всячески убеждают ее, что ничего подобного случиться не могло, поскольку никто из пассажиров не пропал. В дальнейшем Ло решает самостоятельно разобраться в произошедшем и оказывается в паутине страшного заговора.

В актерский состав также вошли Гай Пирс, Ханна Уоддингэм, Кая Скоделарио, Гугу Эмбата-Ро, Дэвид Моррисси и другие.

Снял фильм режиссер Саймон Стоун («Раскопки»). По его словам, это история о женщине, которой никто не верит из-за ее происхождения. Также Стоун признается, что ориентировался на параноидальные триллеры из 1970-х, в том числе на «Разговор» Фрэнсиса Форда Копполы.