«Девушка из каюты №10»: Рецензия Киноафиши

11 октября 2025 21:39
Сюжет за бортом: Кира Найтли мечется по яхте в поисках то ли девушки, то ли видения.

Автор The Guardian Лора «Ло» Блэклок (Кира Найтли) устала от серьезной журналистики. Ее последняя статья о коррупции потрясла мир, но ни на йоту его не изменила. Праздные восхваления от коллег и чувство выполненного долга не помогают забыть о жертве, которую пришлось принести девушке, бывшей информатором Лоры. Очень кстати на ее электронную почту приходит приглашение от Анн Люнгстад (Лиза Ловен Конгсли) — владелицы крупной норвежской судоходной компании, борющейся с лейкемией четвертой стадии.

Она предлагает Лоре провести несколько дней на роскошной яхте в компании ее мужа Ричарда Балмера (Гай Пирс) и их снобствующих друзей и написать статью о благотворительной инициативе «Фонда Люнгстад». Морской круиз по меланхоличному Северному морю к берегам Норвегии представляется Ло идеальным способом забыть хотя бы ненадолго о неотвратимой тяжести журналистского бытия.

Перед австралийским режиссером и соавтором сценария «Девушки из каюты № 10» Саймоном Стоуном стояла непростая задача. В кино он пришел из театра. Два предыдущих его фильма отличались именно чуткой работой с актерами, безупречно разыгравшими семейную драму. Хороши прошлые картины Стоуна и с точки зрения атмосферы. Под этим беспомощно обобщающим термином в конкретном случае скрывается умение с помощью выстраивания мизансцены создавать настроение в кадре, передающее состояние героев.

Изначальный материал, богатый на драматические полутона — в случае «Дочери» пьеса Ибсена, в случае «Раскопок» роман Джона Престона — как будто отвечал сильным сторонам Стоуна. Чего нельзя сказать о «Девушке из каюты № 10» — довольно заурядном триллере/детективе Рут Уэйр, действие которого происходит в ограниченном пространстве и сводится к разгадке таинственного исчезновения человека.

Это крепкая жанровая работа, но кажется, главным ее достоинством является фигурирование в списке бестселлеров. Кроме того, сам жанр редко радует основательно прописанной драмой. Отношения между героями как правило определяет ход расследование и общий замысел.

В случае с «Каютой» Уэйр хотела привлечь внимание к тому, что женщинам частенько отказываются верить. Лора просыпается среди ночи и видит, как тело женщины из соседней каюты № 10 выбрасывают за борт (в этой сцене можно заподозрить кадр-привет «Разговору» Копполы). Она поднимает тревогу, но выясняется, что каюта пустовала и никто не слышал и не видел якобы обитающую в нем женщину.

Замысел неглубокий и похвальный, но слишком уж ходульно реализованный. Мерзкие друзья Анн и Ричарда, похожие на безжизненные копии невыдающихся оригиналов из «Треугольника печали», критически глупы даже для статистов (их плохо играют хорошие актеры вроде Дэниэла Ингса, Ханны Уоддингэм и Каи Скоделарио). В определенный момент их недоверие к рассказам Лоры становится вызывающе недостоверным. Среди обитателей яхты нашлось место и Бену (Дэвид Аджала) — бывшему Лоры, который променял честную журналистику на фотодокументирование жизни миллиардеров. В истории он выполняет незавидную роль полезного идиота, руководствующегося наилучшими мотивами.

Сюжету недостает интриги. В том смысле, что ее нет. Злодея и его мотивы легко определить, даже не сильно следя за развитием событий. Для детектива это не слишком хорошая новость. Вряд ли фильм взбодрит поклонников драмы и триллера. Друзья здесь не похожи на друзей, любовники — на любовников, герои существуют в выхолощенном пространстве и состоят в условных отношениях, а паранойя, которой страдает Лора, ощущается только изредка. Стоун, например, придумал неуютный коридор с зеркальными стенами, но использовал его совсем без выдумки. Атмосферными вышли разве что кадры меланхоличной северной природы, готовящейся к спячке.

Уэйр, тем временем, готовится к изданию сиквела под (надеюсь) ироничным названием «Девушка из номера 11». Лора будет спасать очередную непутевую соседку из лап гадкого миллиардера, но на этот раз в гостинице. Выйдет очередная разоблачающая серую постановку статья, но мир от этого ни на йоту не изменится. Встретимся на разборе, кажется, неизбежной адаптации сиквела.

Гия Сичинава
Гия Сичинава
