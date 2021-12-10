«Дорога домой»: Рецензия Киноафиши

В австралийском зоопарке обитают самые разные животные: от милейших с виду пушистых зверят до смертельно опасных змей. Люди ежедневно приходят полюбоваться экзотическими существами или же испытать страх, увидев тех, кто на первый взгляд кажется монстром. Небольшая компания животных лишь выглядит устрашающе, но никто не понимает, что в их сердцах нет злости, и все, чего они хотят, – просто быть собой и даже помогать людям. Решив вырваться на свободу, герои отправляются в увлекательное путешествие, в ходе которого они не раз встретят себе подобных, столкнутся с предвзятостью человечества и, наконец, обретут семью.

Дорога домой

По описанию и первому впечатлению может показаться, что Netflix переписал сюжет культового «Мадагаскара». Да, перед нами вновь животные из зоопарка, которые отправляются на поиски своего дома в дикую природу. Но этот мотив – единственное, что объединяет «Дорогу домой» с картиной DreamWorks Animation. Ключевое отличие австралийских животных от своих нью-йоркских собратьев заключается в том, что перед нами – не привычные очаровательные представители дикой природы, а те, кого мы обычно считаем опасными и кровожадными. Каждый из них по своей природе нагоняет настоящий ужас, но лента делает этих «чудовищ» протагонистами, а людей, пытающихся от них защититься, – настоящими злодеями. В ядовитой змее, ящерке и других созданиях можно обнаружить портрет тех слоев общества, которые по тем или иным причинам были ущемлены окружающими. Их истории и чувства могут показаться знакомыми любому человеку, на кого когда-либо показывали пальцем, смеялись над его внешностью или считали, что он – тот, кого стоит бояться. Пробираясь по городскому ландшафту, непроходимым лесам и бескрайним пустыням, персонажи столь незатейливого проекта снова и снова доказывают зрителям вечную истину: внешность – не главное, а первое впечатление может быть обманчивым.

Любопытно, что сценаристы, не разделяя мир на «черное» и «белое», отказываются делать своих героев плоскими. Так, например, самый милый житель зоопарка – коала – кажется нам изначально избалованным представителем своего вида, который наслаждается вниманием окружающих. Но по мере развития сюжета и самого персонажа перед зрителем открывается очередная простая (но, давайте будем честны, всегда уместная) правда о том, что красота не обеспечивает тебе счастье. В конце концов коала заявляет, что кроме внешности, у него никогда ничего не было, из-за чего ему сложно расслабиться и попросту быть таким, каким он хочет быть, не пытаясь впечатлить других.

Дорога домой

Несмотря на обилие нелогичных моментов, парочку сценарных дыр и предсказуемых сюжетных поворотов, нетфликсовский мультфильм не перестает развлекать своего зрителя. Из-за не слишком длинного и не чересчур короткого хронометража герои успевают раскрыться, а динамика не сильно ослабевает. В какой-то момент происходящее на сцене начинает напоминать «Безумного Макса», а вся история превращается в роуд-муви, где семьей оказывается не те, кто по крови, а кто все это время был рядом с тобой. Возлагать большие ожидания на такие проекты, как «Дорога домой», не имеет смысла. Анимационная лента, в первую очередь предназначенная для детей или семейного просмотра, не пытается притвориться чем-то большим, а попросту выполняет свою функцию фонового просмотра, который, конечно, таит в себе немало скрытых слоев, но который вы, скорее всего, забудете через неделю.