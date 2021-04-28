«Зверокрекеры»: Рецензия Киноафиши

После того, как Оуэн внезапно становится владельцем цирка, в его руки также переходит таинственная коробка с крекерами, некогда принадлежавшая его дяде Бобу. Волшебные печенья позволяют работникам превращаться в любое животное. Благодаря таким возможностям цирк долгое время пользовался огромной популярностью, а нынешние хозяева могут наконец заняться чем-то значительным и создать невероятное шоу. Однако вскоре на пути героев встает Горацио, брат и бывший коллега Боба, который так и не смог простить своему сопернику небывалый успех.

Этот мультфильм определенно точно понравится активистам по защите прав животных, ведь «Зверокрекеры» предлагают идеальное (сказочное) решение насущной проблемы эксплуатации животных в цирковом мире. Вместо того, чтобы выпускать на арену настоящих животных, персонажи сами перевоплощаются в необходимых существ и выполняют небывалые трюки. Таким образом, ни одно животное, как говорится, не пострадало, а сердца воодушевленных зрителей, готовых поверить в любое чудо, покорены.

Зверокрекеры

Работа магических крекеров не всегда придерживается каких-то правил, но сценаристы то и дело пытаются отвлечь зрителей от неровных углов, чтобы постараться сохранить динамику развлекательного кино. Но, увы, и здесь есть свои дыры, на которые ты так или иначе натыкаешься и теряешь эту драгоценную возможность насладиться добрым представлением на экране. Создатели определенно больше продумали историю печенюшек в виде зверят, чем характеры главных героев, наполнив их стереотипами мультяшного мира. Здесь и немного неуверенный в себе хилый парень, у которого к тому же обязательно есть благородная мечта, и безумный карикатурный злодей, которым движет старая обида, и забавный персонаж, на котором, впрочем, и держатся все шутки ленты.

Зверокрекеры

Можно сказать, что такая шаблонность, на самом деле, является беспроигрышным рецептом большинства анимационных фильмов. Ведь эти архетипичные характеры, такие узнаваемые и удобные, заставляют нас чувствовать себя в приятной зоне комфорта. Это дает нам уверенность, что добро несомненно восторжествует, а антагонист, скорее всего, имеет глубокую мотивацию и целый набор травм, на которых строится вся его арка. Однако по какой-то причине подобное не происходит со «Зверокрекерами»: этот мультфильм не приносит должной порции детского счастья и не заставляет пустить скупую слезу во время титров. То ли все дело в неубедительном сценарии, то ли в отсутствии необходимой эмоциональной разрядке в духе тех же Pixar, то ли аудитория проекта сугубо 12+. В любом случае история о забавных животных, скорее всего, так и останется во вселенной малоизвестных проектов, лишая себя возможности на более светлое будущее, но, кстати говоря, не лишаясь при этом потенциальных зрителей. Ведь, несмотря на отсутствие тонкой концепции, способной привлечь внимание взрослых, «Зверокрекеры», несомненно, подойдут для семейного просмотра вместе с детьми.