Персоны
Дэнни ДеВито
Награды
Награды и номинации Дэнни ДеВито
Danny DeVito
Награды и номинации Дэнни ДеВито
Оскар 2001
Лучший фильм
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1988
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1981
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1979
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1979
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Comedy-Variety or Music Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2007
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1993
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 1982
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1993
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Берлинале 1993
Золотой берлинский медведь
Номинант
Берлинале 1990
Золотой берлинский медведь
Номинант
