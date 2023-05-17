Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями»

Студия Disney презентовала полноценный трейлер семейной страшилки «Особняк с привидениями», которая, как и «Пираты Карибского моря» с «Круизом по джунглям», основана на знаменитом одноименном аттракционе из Диснейленда. В представленном ролике обрисовывается сюжет, а также фигурируют разные привидения, включая жуткого Призрака из шляпной коробки в исполнении Джареда Лето.

В центре повествования окажется Габби (Розарио Доусон) и ее юный сын Трэвис (Чейз В. Диллон). Они переезжают в большой, но подозрительно дешевый особняк. Вскоре женщина понимает, что ее новое жилище переполнено различными сверхъестественными сущностями. Надеясь изгнать мистические силы, она обращается за помощью к священнику Кенту (Оуэн Уилсон), эксперту паранормальных явлений Бену Матиасу (Лакит Стэнфилд), ясновидящей Гарриет (Тиффани Хэддиш) и пожилому историку (Дэнни ДеВито). Вместе они попытаются остановить демоническую активность и отправить всех призраков туда, где им самое место.

В фильме также сыграли Вайнона Райдер, Дэн Леви, Хасан Минхадж и Джейми Ли Кертис. Режиссером выступил Джастин Симиен («Уважаемые белые люди», «Мои волосы хотят убивать»). Сценарий написала Кэти Дипполд («Охотники за привидениями», «Шпион»). Производство курирует продюсер «Аладдина», «Оно» и «Шерлока Холмса» Дэн Линь.

Новый «Особняк с привидениями» выйдет спустя двадцать лет после релиза первой экранизации с Эдди Мерфи в главной роли. Премьера намечена на 28 июля.