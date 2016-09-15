«Такса»: Рецензия Киноафиши

Все псы попадают в кино

В прокат выходит восьмой полнометражный фильм Тодда Солондза «Такса». Режиссёр известен в довольно узких кругах киноманов, поэтому его новую ленту вряд ли ждёт большой ажиотаж. Существует несколько причин, по которым не стоит обделять картину вниманием, даже если авторское и фестивальное кино вас не интересует, однако не лишним будет предостеречь от возможных заблуждений. Исходя из синопсиса картины, может показаться, что перед вами доброе семейное кино, но это явно не тот случай. «Такса» – куда более сложная и многогранная структура, оставляющая после себя горьковатый привкус и неминуемо толкающая к рефлексии.

Кадр из фильма «Такса»

Сюжет фильма выстроен по часто используемому принципу, когда несколько разных историй связаны между собой одной тематикой, однако не обязательно пересекаются друг с другом. В каждом из сегментов фигурирует, как не сложно догадаться, такса, однако после второго акта становится не совсем понятно, а всегда ли это одна и та же собака. В первом сюжете зрителей знакомят с мальчиком, который только начинает строить свои суждения о мире после того, как в его жизни появляется новый питомец. Затем поклонников Солондза ждёт встреча с повзрослевшими героями его фильма «Добро пожаловать в кукольный дом», Дон Уинер и Брэндоном МакКарти. В третьей истории фигурирует Дэнни ДеВито в образе неудавшегося сценариста, единственным другом которого является его такса. Ну а в финале хозяйкой собаки становится пожилая женщина, которую приезжает навестить её непутёвая внучка.

Кадр из фильма «Такса»

Если вы знакомы с работами Солондза, то вы сразу почувствуете, как от фильма веет его фирменным настроением – смешением лёгкости и простоты с тихой грустью. Во время просмотра можно сделать интересное наблюдение, что с каждой новой историей возраст героев увеличивается: мальчик, молодые люди, мужчина среднего возраста и старушка. Ещё более забавным от этого становится оммаж «Отрочеству» Ричарда Линклейтера в самом начале, поэтому обязательно обратите на него внимание. Такой порядок использован режиссёром не случайно, так как на самом деле фильм рассказывает совсем не о таксе, а о смерти. Иногда этот мотив становится совсем явным, а иногда с трудом уловим, но он присутствует на всём протяжении картины, которая посвящена неизбежному концу всего живого.

Кадр из фильма «Такса»

Такса тут, скорее, олицетворяет перемены в жизни героев. С её появлением мальчик из первой истории впервые задумывается о смерти. Когда Дон Уинер крадёт собаку из ветеринарной клиники, она встречает в магазине старого друга, после чего всё меняется. Для героя ДеВито она становится финальным криком о помощи, ну а смысл её последнего появления пусть останется в секрете. Вообще, не удивительно, что Солондз снял наконец фильм, который называется «Такса», ведь именно так прозвали главную героиню его второй ленты, да и сам режиссёр, если присмотреться, имеет с собакой некое сходство.

Тодд Солондз и Грета Гервиг на съёмках фильма «Такса»

Несмотря на грустные нотки, каждая история получилась лёгкой, красивой и интересной. Более всего приятно увидеть на экране старых героев, линия которые получила достойное продолжение. Их история хоть и потеряла немного от того, что на роли не взяли тех самых актёров, но замена Гретой Гервиг и Кираном Калкином удалась, так как оба идеально изобразили своих персонажей. В целом, фильм находится где-то на стыке милоты с суровым экзистенциализмом, и есть тут моменты, из-за которых особо чувствительным может стать не по себе (речь о длинной сцене собачьей диареи, однако не лишённой художественности). Но несмотря на это, здесь есть, о чём задуматься, о чём погрустить и над чем посмеяться, а вдобавок, картина не лишена крепкого сюжета, отличного саундтрека и потрясающей визуальной фактуры.

Кадр из фильма «Такса»

В российском прокате с 22 сентября 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Такса»

Трошина Олеся