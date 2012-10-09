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Постер фильма Отель "Нуар"
Постер фильма Отель "Нуар"
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Отель "Нуар"

Отель "Нуар"

Hotel Noir 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Криминальный триллер с эротическим окрасом, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе 50-х. Главный герой истории — детектив, спрятавшийся в отеле от своего убийцы.
Отель "Нуар" - трейлер 2
Отель "Нуар"  трейлер 2
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 9 октября 2012
Премьера в мире 9 октября 2012
Производство Gato Negro Films, Shangri-La Entertainment
Другие названия
Hotel Noir, City of Sin, Hotel Noir - Showdown im Morgengrauen, Showdown im Morgengrauen, Отель 'Нуар'
Режиссер
Себастьян Гутьеррес
Себастьян Гутьеррес
В ролях
Руфус Сьюэлл
Руфус Сьюэлл
Карла Гуджино
Карла Гуджино
Малин Акерман
Малин Акерман
Розарио Доусон
Розарио Доусон
Кевин Коннолли
Кевин Коннолли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
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Отель "Нуар" - трейлер 2
Отель "Нуар" Трейлер 2
Отель "Нуар" - отрывок (начало фильма)
Отель "Нуар" Отрывок (начало фильма)
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