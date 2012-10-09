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Рейтинги
5.4
Рейтинг IMDb: 5.5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Отель "Нуар"
Отель "Нуар"
Hotel Noir
18+
Напомним о выходе в прокат
криминал
нуар
О фильме
Криминальный триллер с эротическим окрасом, действие которого разворачивается в Лос-Анджелесе 50-х. Главный герой истории — детектив, спрятавшийся в отеле от своего убийцы.
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Отель "Нуар"
трейлер 2
трейлер 2
Страна
США
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2012
Премьера онлайн
9 октября 2012
Премьера в мире
9 октября 2012
Производство
Gato Negro Films, Shangri-La Entertainment
Другие названия
Hotel Noir, City of Sin, Hotel Noir - Showdown im Morgengrauen, Showdown im Morgengrauen, Отель 'Нуар'
Режиссер
Себастьян Гутьеррес
В ролях
Руфус Сьюэлл
Карла Гуджино
Малин Акерман
Розарио Доусон
Кевин Коннолли
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.4
Оцените
15
голосов
5.5
IMDb
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Отель "Нуар"
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