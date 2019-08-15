Интересные факты

Название каждого эпизода представляет собой пародию на часто используемое крылатое выражение или фразу из какого-нибудь фильма, которая с иронией описывает сюжетную линию.

На производство сериала «Почему женщины убивают» руководство проекта получило свыше восьми миллионов долларов в виде налоговых льгот от штата Калифорния.

Хотя все съемки велись в одном особняке, актрисы, которые играли главных героинь, практически не пересекались во время съемочного процесса. Это произошло из-за того, что сначала особняк полностью декорировали под определенную временную эпоху и, лишь отсняв все эпизоды, приступали к следующей героине и соответствующей эпохе.

Проект «Почему женщины убивают» принес известность не только создателям и актерскому составу, но и художнику по костюмам Джени Брайант, которая создала великолепные образы персонажам. Многие платья героини Люси Лью — реальные модели из старых коллекций Armani, Givеnchy и Yves Saint Laurent.

Стены особняка героини Люси Лью украшают ее портреты. Их писали с самой актрисы, но после завершения съемок Люси не пожелала забрать картины. Актер Лео Ховард, который исполнил роль молодого любовника Симоны, взял их себе на память.