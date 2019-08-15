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Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Постер к сериалу Почему женщины убивают
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Почему женщины убивают
Почему женщины убивают (2019 - 2021) Why Women Kill 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 16 часов 40 минут
О чем сериал

«Почему женщины убивают» — многосерийное трагикомедийное шоу, повествующее о трех женщинах, проживающих в одном и том же особняке, но в разное время. Объединяет трех героинь одно важное событие — в какой-то момент каждая из них узнает о неверности любимого супруга. Так, в начале шестидесятых женщина по имени Бет живет абсолютно счастливой жизнью типичной домохозяйки, пока не узнает, что ее муж слишком много времени проводит с официанткой. В середине восьмидесятых светская львица по имени Симона случайно обнаруживает, что ее муж является гомосексуалом. В итоге она сама начинает встречаться с другим. В наше время адвокат по имени Тейлор переживает непростое время, когда узнает, что ей и ее супругу нравится одна и та же женщина.

Почему женщины убивают - дублированный трейлер второго сезона
Почему женщины убивают
дублированный трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Марк Черри
Марк Черри
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Люси Лью
Люси Лью Simone Grove
Джиннифер Гудвин
Джиннифер Гудвин Beth Ann Stanton
Александра Даддарио
Александра Даддарио Jade
Джек Девенпорт
Джек Девенпорт Karl Grove
Сэм Джагер
Сэм Джагер Rob Stanton
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Почему женщины убивают - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Почему женщины убивают - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
Интересные факты

Название каждого эпизода представляет собой пародию на часто используемое крылатое выражение или фразу из какого-нибудь фильма, которая с иронией описывает сюжетную линию.

На производство сериала «Почему женщины убивают» руководство проекта получило свыше восьми миллионов долларов в виде налоговых льгот от штата Калифорния.

Хотя все съемки велись в одном особняке, актрисы, которые играли главных героинь, практически не пересекались во время съемочного процесса. Это произошло из-за того, что сначала особняк полностью декорировали под определенную временную эпоху и, лишь отсняв все эпизоды, приступали к следующей героине и соответствующей эпохе.

Проект «Почему женщины убивают» принес известность не только создателям и актерскому составу, но и художнику по костюмам Джени Брайант, которая создала великолепные образы персонажам. Многие платья героини Люси Лью — реальные модели из старых коллекций Armani, Givеnchy и Yves Saint Laurent.

Стены особняка героини Люси Лью украшают ее портреты. Их писали с самой актрисы, но после завершения съемок Люси не пожелала забрать картины. Актер Лео Ховард, который исполнил роль молодого любовника Симоны, взял их себе на память.

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