«Почему женщины убивают» — многосерийное трагикомедийное шоу, повествующее о трех женщинах, проживающих в одном и том же особняке, но в разное время. Объединяет трех героинь одно важное событие — в какой-то момент каждая из них узнает о неверности любимого супруга. Так, в начале шестидесятых женщина по имени Бет живет абсолютно счастливой жизнью типичной домохозяйки, пока не узнает, что ее муж слишком много времени проводит с официанткой. В середине восьмидесятых светская львица по имени Симона случайно обнаруживает, что ее муж является гомосексуалом. В итоге она сама начинает встречаться с другим. В наше время адвокат по имени Тейлор переживает непростое время, когда узнает, что ей и ее супругу нравится одна и та же женщина.
Название каждого эпизода представляет собой пародию на часто используемое крылатое выражение или фразу из какого-нибудь фильма, которая с иронией описывает сюжетную линию.
На производство сериала «Почему женщины убивают» руководство проекта получило свыше восьми миллионов долларов в виде налоговых льгот от штата Калифорния.
Хотя все съемки велись в одном особняке, актрисы, которые играли главных героинь, практически не пересекались во время съемочного процесса. Это произошло из-за того, что сначала особняк полностью декорировали под определенную временную эпоху и, лишь отсняв все эпизоды, приступали к следующей героине и соответствующей эпохе.
Проект «Почему женщины убивают» принес известность не только создателям и актерскому составу, но и художнику по костюмам Джени Брайант, которая создала великолепные образы персонажам. Многие платья героини Люси Лью — реальные модели из старых коллекций Armani, Givеnchy и Yves Saint Laurent.
Стены особняка героини Люси Лью украшают ее портреты. Их писали с самой актрисы, но после завершения съемок Люси не пожелала забрать картины. Актер Лео Ховард, который исполнил роль молодого любовника Симоны, взял их себе на память.