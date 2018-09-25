«Новый Амстердам» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре медицинской драмы. Сюжет сериала основан на мемуарах реального врача, который много лет проработал в старейшей нью-йоркской больнице. Главный герой — амбициозный медик Марк Гудвин пытается спасти свой любимый госпиталь от вероятного краха. Больница буквально погрязла в бюрократии, из-за этого в первую очередь страдают пациенты. Гудвин намерен восстановить справедливость и добиться лучших условий для людей. Увы, коллеги Марка не разделяют его эмоций — они не верят, что кто-то или что-то сможет спасти это место. К счастью, главный герой не опускает руки. Даже в одиночестве он готов бороться ради восстановления больницы, возвращения ее финансирования и необходимой комплектации.