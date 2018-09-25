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Постер к сериалу Новый Амстердам
Постер к сериалу Новый Амстердам
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Постер к сериалу Новый Амстердам
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
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3 постера
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Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Новый Амстердам
Новый Амстердам (2018 - …) New Amsterdam 16+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал NBC
Продолжительность 77 часов 0 минут
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О чем сериал

«Новый Амстердам» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре медицинской драмы. Сюжет сериала основан на мемуарах реального врача, который много лет проработал в старейшей нью-йоркской больнице. Главный герой — амбициозный медик Марк Гудвин пытается спасти свой любимый госпиталь от вероятного краха. Больница буквально погрязла в бюрократии, из-за этого в первую очередь страдают пациенты. Гудвин намерен восстановить справедливость и добиться лучших условий для людей. Увы, коллеги Марка не разделяют его эмоций — они не верят, что кто-то или что-то сможет спасти это место. К счастью, главный герой не опускает руки. Даже в одиночестве он готов бороться ради восстановления больницы, возвращения ее финансирования и необходимой комплектации.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тайлер Лабин
Тайлер Лабин Dr. Iggy Frome
Джанет Монтгомери
Джанет Монтгомери Dr. Lauren Bloom
Анупам Кхер
Анупам Кхер Dr. Vijay Kapoor
Дебра Монк
Меган Бирн
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 5-го сезона сериала «Новый Амстердам»
TBA
Сезон 5 Серия 1
20 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Новый Амстердам - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 22 эпизода
 
Новый Амстердам - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 18 эпизодов
 
Новый Амстердам - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 14 эпизодов
 
Новый Амстердам - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 22 эпизода
 
Новый Амстердам - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 1 эпизод
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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