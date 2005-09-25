Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Домино
Постер фильма Домино
Постер фильма Домино
Постер фильма Домино
Постер фильма Домино
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
5 постеров
Киноафиша Фильмы Домино

Домино

Domino 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Основано на реальной истории.

В один прекрасный день в начале 90-х 20-летняя Домино Харви, работавшая фотомоделью в агентстве "Ford", решила отказаться от своей гламурной жизни в Беверли-Хиллз и заняться необычным для женщин ремеслом – "охотой за головами". Другими словами, она взялась за вознаграждение разыскивать беглых преступников – наркодельцов и матерых убийц....

Страна Франция / США
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 19 мая 2021
Премьера в мире 25 сентября 2005
Дата выхода
24 ноября 2005 Россия Вест
1 декабря 2005 Австралия
29 декабря 2005 Австрия
24 ноября 2005 Беларусь
23 ноября 2005 Бельгия
18 ноября 2005 Бразилия
14 октября 2005 Великобритания
29 декабря 2005 Венгрия
29 декабря 2005 Германия
17 ноября 2005 Греция
25 декабря 2005 Дания
22 марта 2006 Египет
19 января 2006 Израиль
14 октября 2005 Ирландия
6 января 2006 Исландия
20 января 2006 Испания
18 августа 2006 Италия
24 ноября 2005 Казахстан
14 октября 2005 Канада
28 октября 2005 Кипр
30 декабря 2005 Литва
21 октября 2005 Мексика
24 ноября 2005 Нидерланды
9 декабря 2005 Норвегия
1 ноября 2007 Португалия
14 октября 2005 США
27 октября 2005 Сингапур
23 июня 2006 Турция
24 ноября 2005 Украина
2 ноября 2005 Филиппины
25 ноября 2005 Финляндия
23 ноября 2005 Франция
19 января 2006 Чехия
25 ноября 2005 Швеция
9 декабря 2005 Эстония
22 октября 2005 Япония
MPAA R
Бюджет $50 000 000
Сборы в мире $22 984 628
Производство New Line Cinema, Scott Free Productions, Davis Films
Другие названия
Domino, Домино, Domino: A Caçadora de Recompensas, Domino: Live Fast, Die Young, Domino: Thợ Săn Tiền Thưởng, ドミノ, 女模煞
Режиссер
Тони Скотт
Тони Скотт
В ролях
Кира Найтли
Кира Найтли
Микки Рурк
Микки Рурк
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Мина Сувари
Мина Сувари
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Домино
Неудержимые 7.2
Неудержимые (2010)
Команда А 7.4
Команда А (2010)
Мюнхен: Возмездие 7.6
Мюнхен: Возмездие (2005)
Прирожденные убийцы 7.2
Прирожденные убийцы (1994)
Неуправляемый 7.3
Неуправляемый (2010)
Опасные пассажиры поезда 123 6.9
Опасные пассажиры поезда 123 (2009)
Шпионские игры 7.5
Шпионские игры (2001)
Враг государства 7.4
Враг государства (1998)
Гнев 7.0
Гнев (2004)
Месть 6.9
Месть (1989)
Дежа вю 7.4
Дежа вю (2006)
Фанат 5.9
Фанат (1996)

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Наша рецензия

Коли из классической триады предпочтений предкризисного самца среднего возраста – «кино, вино и домино» – выкинуть вино, а точнее, вину, выступающую моральным эскортом по отношению к любым слишком человеческим предпочтениям, получится как раз искомое кино про Домино. Этот, если неуловимо модифицировать название знаменитого фильма Стэнли Крамера, «принцип Домино» – всего лишь примитивная экшн-игрушка со смехотворными драматическими потугами по ходу пьесы и неожиданными и неуместными розовыми…

Отзывы о фильме

The Who 2 апреля 2015, 12:51
А меня проперла шутка: "Я заплатил за этот фильм 12,5$ и теперь не узнаю, чем там закончилось". Да и вообще, на Микки Рурка приятно было посмотреть. А все остальное - шит и отстой!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Ghibli больше не №1: в Японии теперь новый кумир — аниме, которое потопило «Унесенных призраками» и другие хиты Миядзаки
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше