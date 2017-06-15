Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Леонов
Андрей Леонов
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Андрей Леонов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 июня 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Актер
Биография Андрей Леонов
Родился 15 июня 1959 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Андрей Леонов
Не мое собачье дело
комедия
2019, Россия
0.0
Ералаш в кино
семейный, детский, комедия
2017, Россия
0.0
Боб и Бобек — кролики из шляпы
анимация, детский
2017, Чехия
0.0
Зеленая карета
драма
2015, Россия
7.0
12 месяцев. Новая сказка
фэнтези, семейный
2014, Россия
4.0
Ку! Кин-дза-дза
анимация, комедия, фантастика
2013, Россия
6.0
Как поймать перо Жар-Птицы
анимация
2012, Россия
5.0
Все в порядке, мама!
драма
2010, Россия
5.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Завершились съемки многосерийного фильма «Зорге»
Компания Star Media объявила об окончании съемочных работ над 12-серийной картиной Сергея Гинзбурга «Зорге». Фильм повествует об известном советском разведчике Рихарде Зорге, который
Написать
15 июня 2017 00:44
Все новости
Статьи о персоне
«Не поверил, что это она»: экранный «отец» Лизы Арзамасовой не узнал повзрослевшую актрису
Коллеги по «Папиным дочкам» снова встретились на площадке.
Написать
9 февраля 2021 15:30
Все статьи
Related video
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Водянова проболталась: какое русское блюдо иностранцы называют «кошачьим кормом»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики