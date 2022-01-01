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Анастасия Сиваева
Анастасия Сиваева
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Анастасия Сиваева
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Дата рождения
10 ноября 1991
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
168 см
Биография Анастасии Сиваевой
Родилась 10 ноября 1991 года. Москва, СССР (Россия).
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