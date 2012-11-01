Стальная бабочка, 2012

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями. Попавшись в очередной раз на разбое, Чума вынуждена под давлением полиции стать живой приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит список жертв, искать ее никто не станет. Почерк маньяка одинаков, все девушки похожи, а место охоты – лесной массив на окраине Москвы. Для опера Ханина поимка монстра не просто вопрос чести, но и цена погон. А для Чумы – цена свободы. Общая цель сближает юную беспризорницу и взрослого циничного опера.