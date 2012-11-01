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Стальная бабочка Стальная бабочка
Киноафиша Фильмы Стальная бабочка

Стальная бабочка, 2012

2012 / Россия
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Беглые беспризорники во главе с юной Чумой зарабатывают на пропитание дерзкими ограблениями. Попавшись в очередной раз на разбое, Чума вынуждена под давлением полиции стать живой приманкой для серийного убийцы. Если она пополнит список жертв, искать ее никто не станет. Почерк маньяка одинаков, все девушки похожи, а место охоты – лесной массив на окраине Москвы. Для опера Ханина поимка монстра не просто вопрос чести, но и цена погон. А для Чумы – цена свободы. Общая цель сближает юную беспризорницу и взрослого циничного опера.

7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 1 ноября 2012
Премьера в мире 1 ноября 2012
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Ренат Давлетьяров
Ренат Давлетьяров
В ролях
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Елена Галубина
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стальная бабочка 2 постера
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Стальная бабочка
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