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Выборг-2019
Новости: Выборг-2019
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Правильная сторона жизни Алексея Гуськова: Интервью с актером и продюсером фильма «Элефант»
На фестивале «Окно в Европу» в Выборге показали новый фильм актёра и продюсера Алексея Гуськова «Элефант». Актёр продолжает рассуждать на тему «жизнь после 50 существует и её можно изменить в лучшую сторону», как это было в «Вечной жизни Александра Христофорова». Детский писатель, который давно не выпускал ничего нового, получает операцию по замене сердца в обмен на контакт на создание продолжения истории про слона Мишку, которая сделала его известным. Поиски вдохновения оборачиваются поисками самого себя.
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3 сентября 2019 15:39
Уроки политического: «Простой карандаш» Натальи Назаровой
Фаворит критиков на фестивале «Окно в Европу» – лиричное высказывание о современной России.
Написать
12 августа 2019 12:42
Партитуры не горят: «Танец с саблями» Юсупа Разыкова
История рождения музыкального шедевра, который прославил на весь мир армянского композитора Арама Хачатуряна.
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9 августа 2019 16:21
Меня зачали в видеосалоне: «Бык» Бориса Акопова
На фестивале «Окно в Европу» показали криминальный боевик про 90-е, уже победивший на «Кинотавре».
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9 августа 2019 07:48
Сердце не подскажет: как «Элефант» оказался фильмом без автора
На фестивале «Окно в Европу» состоялась премьера картины, режиссер которой убрал свое имя из титров.
Написать
7 августа 2019 16:28
Она отказала: «Печень» Ивана Снежкина
Очередной фильм про 90-е – на этот раз криминальная комедия про лузеров-подростков.
Написать
7 августа 2019 12:11
Из жизни отдыхающих: «Как новый» Евгения Шелякина
Самый зрительский фильм конкурсной программы фестиваля «Окно в Европу» - комедийная мелодрама о невероятных приключениях понтийского грека в Таиланде.
Написать
7 августа 2019 12:07
Молодость простит: «Смерть нам к лицу» Бориса Гуца
На кинофестивале «Окно в Европу» показали искренний фильм про рак и любовь, снятый на мобильный телефон.
Написать
7 августа 2019 11:11
Старость смогла: «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой
На выборгском кинофестивале «Окно в Европу» показали фильм, который в очередной раз доказывает, что российский кинематограф спасут якуты.
Написать
6 августа 2019 10:40
Ироничный бюджетный вестерн: «Семь пьяниц» Сергея Кузнецова
Рассказываем про новый фильм Сергея Кузнецова.
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4 августа 2019 19:37
Преисподняя как узнаваемый образ: «Сквозь черное стекло» Константина Лопушанского
Киноафиша рассказывает о фильмах фестиваля Окно в Европу.
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4 августа 2019 19:29
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