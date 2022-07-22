Правильная сторона жизни Алексея Гуськова: Интервью с актером и продюсером фильма «Элефант»

На фестивале «Окно в Европу» в Выборге показали новый фильм актёра и продюсера Алексея Гуськова «Элефант». Актёр продолжает рассуждать на тему «жизнь после 50 существует и её можно изменить в лучшую сторону», как это было в «Вечной жизни Александра Христофорова». Детский писатель, который давно не выпускал ничего нового, получает операцию по замене сердца в обмен на контакт на создание продолжения истории про слона Мишку, которая сделала его известным. Поиски вдохновения оборачиваются поисками самого себя.