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Постер
Новости: постер
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
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На стыке хоррора и супергероики: вышел постер «Новых мутантов» от Marvel
В долгожданном фильме кинозрители увидят «новый стиль».
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27 января 2020 09:49
Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц на первых постерах сериала «Самая опасная игра» от Quibi
Это как «Голодные игры», только не совсем.
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24 января 2020 19:09
Вышли постеры «Бладшота» с Вином Дизелем
Студия Sony обнародовала первые афиши ленты.
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23 января 2020 11:28
Джим Керри, Джеймс Марсден и другие звезды на анимационных постерах «Соника в кино»
Рекламная кампания набирает ход.
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21 января 2020 09:46
Синий, пушистый, быстрый: в сети появились первые постеры «Соника в кино»
Звезда фильма Бен Шварц поделился постером знаменитого ежика с пасхалкой.
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9 января 2020 17:51
Знакомимся поближе: Марго Робби, Мэри Элизабет Уинстед и другие звезды на персонажных постерах «Хищных птиц»
Гиена по имени Брюси, супергероини и парочка злодеев из комиксов.
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9 декабря 2019 11:32
Страусы, гориллы и Роберт Дауни: создатели «Доктора Дулиттла» показали новые персонажные постеры
Добрый доктор, пират Антонио Бандерас и очаровательные звери в кадре.
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28 ноября 2019 15:34
Знакомимся, «Джентльмены»: персонажные постеры новой криминальной комедии Гая Ричи
Режиссёр счастлив вернуться к своему любимому жанру.
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21 ноября 2019 00:32
Бонд в последний раз: Дэниел Крэйг на первом постере «Не время умирать»
Именно в этом фильме агент 007 превратится из мистера в мисс.
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7 октября 2019 09:33
Марго Робби тизерит первый трейлер «Хищных птиц» на новых постерах
Да, в фильме будет несколько ярких персонажей, но не будем забывать, кто из них главный.
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1 октября 2019 10:22
Эмма Стоун, Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон и звездные новички на персонажных постерах «Зомбиленд: Контрольный выстрел»
Выживших становится всё больше.
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26 сентября 2019 10:05
Будет страшно: новые персонажные постеры «Оно 2»
Персональные постеры повзрослевших героев «Оно» напоминают, что самый страшный фильм осени стартует в прокате уже совсем скоро.
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3 сентября 2019 00:04
Каннский кинофестиваль опубликовал постер
На нём изображена постановщица Аньес Варда, снимающая свой первый фильм.
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15 апреля 2019 12:33
Первые постеры восьмого сезона «Игры престолов»
Железный трон заняли все персонажи сериала.
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28 февраля 2019 16:18
Новый проект режиссера «Реинкарнации» обзавёлся первым изображением
Кинокомпания A24 показала тизер хоррора «Летнее солнцестояние» Ари Астера.
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26 февраля 2019 19:14
Появился новый постер фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс»
Вскоре ожидается новый трейлер картины.
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26 февраля 2019 18:28
Твори добро: Трейлер фэнтези «Дамбо» Тима Бертона
Вышел полноценный трейлер ремейка классического мультфильма Disney «Дамбо». Тим Бертон («Алиса в стране чудес», «Мрачные тени») снял семейное фэнтези про самого
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15 ноября 2018 12:06
На дне: Характер-постеры супергеройского экшна «Аквамен»
До российской премьеры нового блокбастера DC «Аквамен» остается чуть больше месяца, самое время поближе познакомиться с героями фильма. Студия Warner Bros. опубликовала 7 новых
Написать
8 ноября 2018 12:07
Они слетели с катушек: Первый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2»
Студия Illumination Entertainment, подарившая зрителям «Гадкого я» и «Миньонов», презентовала первый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных
Написать
8 ноября 2018 11:02
Из домохозяйки в стендаперы: Трейлер и постер 2 сезона сериала «Удивительная миссис Мейзел»
Потоковый сервис Amazon Prime презентовал официальный постер и трейлер второго сезона комедийного шоу «Удивительная миссис Мейзел». Рэйчел Броснахэн вновь вернется к роли Мидж
Написать
25 октября 2018 13:25
Только не смотри: Сандра Буллок в трейлере «слепого» хоррора «Птичий короб»
Медиа-гигант Netflix представил первый трейлер и постер научно-фантастического хоррора «Птичий короб». Датский режиссер Сюзанна Бир («Ночной администратор»,
Написать
25 октября 2018 11:39
Король Артур в современном Лондоне: трейлер фэнтези «Рожденный стать королем»
Вышел первый трейлер приключенческого фэнтези «Рожденный стать королем» от режиссера «Чужих на районе» Джо Корниша. Луис Эшборн Серкис, сын Энди Серкиса, перевоплотился в
Написать
18 октября 2018 13:24
Николь Кидман и Себастиан Стэн в трейлере боевика «Время возмездия»
Мать Аквамена Николь Кидман и Зимний солдат Себастиан Стэн появились в первом трейлере криминального экшна «Время возмездия». Героиня Кидман – детектив Эрин Белл раздавлена своим
Написать
17 октября 2018 17:12
Первый постер фэнтези «Аладдин» с Уиллом Смитом
Уилл Смит на своей странице в Facebook опубликовал первый тизер-постер новой ленты Гая Ричи «Аладдин». Предстоящий фильм станет игровым ремейком классического мультфильма
Написать
11 октября 2018 12:17
Воскрешая мертвых: Первый трейлер фильма «Кладбище домашних животных»
Вышел официальный трейлер новой экранизации романа Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Джейсон Кларк сыграл Луиса Крида, врача из Бостона, переехавшего вместе с женой и двумя
Написать
10 октября 2018 17:21
Майкл Шин и Дэвид Теннант спасут Землю от апокалипсиса: Трейлер и постер сериала «Благие знамения»
На Comic Con в Нью-Йорке состоялась премьера трейлера мини-сериала «Благие знамения», снятого по одноименному бестселлеру Терри Пратчетта и Нила Геймана. Кадр из сериала
Написать
7 октября 2018 23:03
Эпичный постер фантастического экшна «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»
Студия Lionsgate презентовала первый постер долгожданного блокбастера Нила Маршалла «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы». На постере изображен Дэвид Харбор в образе устрашающего
Написать
2 октября 2018 10:35
Кто на свете всех милее: Новые постеры мультфильма «Королевский корги»
В сети появились новые очаровательные постеры анимационного приключения «Королевский корги». Мультфильм расскажет о Рексе, любимце британской королевы, который отстает от своей хозяйки
Написать
1 октября 2018 13:16
Будоражащие постеры фильма Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек»
Скандальный режиссер Ларс фон Триер выпустил новые характер-постеры триллера «Дом, который построил Джек». На постерах в неестественных позах изображены Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван
1 комментарий
27 сентября 2018 11:41
Характер-постеры приключенческого фэнтези «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
Уже сегодня состоится премьера финального трейлера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», а пока можно полюбоваться яркими характер-постерами долгожданного
Написать
25 сентября 2018 11:46
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