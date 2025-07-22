Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Okko
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
У Okko появился маскот — монстрик БубOkko
Милое трехглазое существо поможет детям найти классные мультики и фильмы.
Написать
11 июля 2025 14:23
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»
Первая серия уже вышла.
Написать
4 июля 2025 17:39
Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники»
Новая история о любви между противоположностями.
Написать
1 июля 2025 10:31
Юлия Александрова и Павел Деревянко устраивают шведскую семью в трейлере «Открытого брака. Акт второй»
В центре сюжета окажутся новые персонажи.
Написать
23 июня 2025 12:16
На Okko стартует сериал «Что-то положительное»
Девочка-подросток симулирует беременность, чтобы обратить на себя внимание окружающих.
Написать
16 июня 2025 10:34
Okko организует в Перми и Москве фестиваль детского кино «Медвежонок»
Мероприятие начнется уже завтра.
Написать
29 мая 2025 14:32
«Батя 2. Дед» выйдет на Okko
Онлайн фильм появится уже на этой неделе.
Написать
13 мая 2025 10:15
Работа над ошибками: на Okko стартует сериал «Урок» с Юрой Борисовым и Даниилом Воробьевым
Один из главных российских телепроектов года.
Написать
25 апреля 2025 10:24
В Okko выходит фэнтезийная комедия «Дорогая, я больше не перезвоню»
Никита Ефремов попадает в подобие чистилища.
Написать
17 апреля 2025 10:15
Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок»
Титры в ролике напоминают «Бруталиста» Брэйди Корбе.
Написать
25 марта 2025 13:49
Корыстный Никита Кологривый делает добрые дела в трейлере фэнтези «Сокровища гномов»
Волшебная история о преодолении эгоизма и алчности.
Написать
20 марта 2025 17:39
Сериал «Трасса» получит второй сезон
Об этом рассказал сценарист проекта.
Написать
14 марта 2025 15:22
«Последний Ронин» выходит на Okko
Один из самых амбициозных российских фильмов 2024 года.
Написать
18 февраля 2025 16:07
Никита Ефремов попадает на тот свет в трейлере фэнтезийной комедии «Дорогая, я больше не перезвоню»
Главный герой попадает в чистилище, напоминающее аэропорт и МФЦ.
Написать
4 февраля 2025 17:16
Рома Зверь помогает девушке найти отца в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»
В прокат картина выйдет 10 апреля, а позже появится в онлайн-кинотеатре Okko.
Написать
31 января 2025 10:37
Тюремный палач Иван Янковский запускает смертельный бизнес в трейлере сериала «Аутсорс»
Премьера состоится 13 февраля.
1 комментарий
15 января 2025 17:07
Школьник присоединяется к борьбе со злом в трейлере мистического сериала «Охотники за призраком»
Шоу стартует в ближайшую пятницу.
Написать
13 января 2025 09:10
Не мы такие, жизнь такая: 7 новых сериалов о «лихих девяностых»
Самое насыщенное и влиятельное десятилетие в истории страны.
Написать
6 января 2025 10:27
Николай Фоменко и Влад Прохоров приумножают добро в трейлере сериала «Министерство Всего Хорошего»
Премьера состоится 1 января.
Написать
25 декабря 2024 13:20
Дейзи Ридли противостоит террористам в трейлере боевика «Клинер»
Фильм в духе оригинального «Крепкого орешка».
Написать
13 декабря 2024 16:05
Юрий Стоянов выслеживает телефонного мошенника в трейлере сериала «Мамонты»
Дебютный эпизод удостоился приза зрительского жюри на V фестивале сериалов «Пилот».
Написать
26 ноября 2024 10:37
Начались съемки сериала «Маяк» с Юлией Снигирь и Сергеем Гилевым
Реалистическая драма о важности для детей родительского внимания.
Написать
11 ноября 2024 15:45
Мальчик и его семья спасают инопланетянина в трейлере фантастической комедии «Ждун»
Семейное кино на основе известного интернет-мема.
Написать
9 октября 2024 15:34
Артем Быстров и его сын становятся бандитами в трейлере сериала «Лихие»
Новый проект Юрия Быкова.
Написать
9 октября 2024 13:50
Начались съемки российского фэнтезийного сериала «Красное озеро»
Проект основан на уральских легендах.
Написать
6 сентября 2024 16:27
Три поколения Соколовых живут под одной крышей в трейлере сериала «Родители родителей»
Продолжение «Родителей».
Написать
4 сентября 2024 10:38
Стартовали съемки фильма «Все, что тебя касается» с группой «Звери»
Режиссер обещает «правду жизни, сильные эмоции, любовь и восхищение теми, кто сражается за свою мечту».
Написать
27 августа 2024 10:56
Карина Разумовская разыскивает пропавшую дочь в трейлере напряженного сериала «Трасса»
Детективный триллер о приемной девочке, которая пропала, поехав к биологическим родителям.
Написать
9 августа 2024 14:04
Парень отправляется на поиски своего отца в трейлере сериала «Юг»
Путешествие главного героя составит 9000 км по всей России.
Написать
9 августа 2024 13:35
Мария Мацель, Анастасия Талызина и Стася Милославская живут не по правилам в трейлере сериала «Взрослые»
Премьера состоялась на фестивале «Пилот», где проект удостоился Специального приза жюри.
Написать
31 июля 2024 20:59
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить