На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»

11 сентября в онлайн-кинотеатрах Okko и START состоится долгожданная премьера второго и заключительного сезона криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие».

Напомним, что в первом сезоне лесник Павел Лиховцев после краха своего хозяйства вместе с семьей вынужден переехать из деревни в Хабаровск. В условиях суровых 90-х и острой нехватки денег Лиховцев откликается на предложение своего старого знакомого по прозвищу Краб выполнить одну работу для хабаровского криминального авторитета. В дальнейшем Лиховцев-старший и его сын Женя оказываются вовлечены в ожесточенные бандитские разборки и становятся киллерами в эпицентре крупной криминальной войны.

В «Лихих. Глава вторая» Лиховцев и Женя едут в командировку в Москву, чтобы помочь своему боссу на встрече с влиятельным столичным гангстером. Это путешествие обернется для главных героев серьезнейшим испытанием.

Помимо второго сезона «Лихих», Okko подготовил документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России», премьера которого состоится 15 сентября. Именно деятельность этой одиозной преступной группировки послужила реальной основой для «Лихих». В свое время «Общак» был одной из крупнейших банд в мире, держа в страхе весь Дальний Восток.