Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»

На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»

10 сентября 2025 13:57
На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»

Также зрителей ждет документальный сериал об ОПГ «Общак».

11 сентября в онлайн-кинотеатрах Okko и START состоится долгожданная премьера второго и заключительного сезона криминальной драмы Юрия Быкова «Лихие».

Напомним, что в первом сезоне лесник Павел Лиховцев после краха своего хозяйства вместе с семьей вынужден переехать из деревни в Хабаровск. В условиях суровых 90-х и острой нехватки денег Лиховцев откликается на предложение своего старого знакомого по прозвищу Краб выполнить одну работу для хабаровского криминального авторитета. В дальнейшем Лиховцев-старший и его сын Женя оказываются вовлечены в ожесточенные бандитские разборки и становятся киллерами в эпицентре крупной криминальной войны.

В «Лихих. Глава вторая» Лиховцев и Женя едут в командировку в Москву, чтобы помочь своему боссу на встрече с влиятельным столичным гангстером. Это путешествие обернется для главных героев серьезнейшим испытанием.

Помимо второго сезона «Лихих», Okko подготовил документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России», премьера которого состоится 15 сентября. Именно деятельность этой одиозной преступной группировки послужила реальной основой для «Лихих». В свое время «Общак» был одной из крупнейших банд в мире, держа в страхе весь Дальний Восток.

Фото: Онлайн-кинотеатры Okko и START
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером Читать дальше 11 сентября 2025
Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась» Читать дальше 9 сентября 2025
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики Читать дальше 13 сентября 2025
Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить» Читать дальше 12 сентября 2025
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях Читать дальше 12 сентября 2025
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи» Читать дальше 12 сентября 2025
Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов» Читать дальше 12 сентября 2025
Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино» Читать дальше 12 сентября 2025
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue Читать дальше 11 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше