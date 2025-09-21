Объявлены победители IV фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Меню
21 сентября 2025 19:27
Лауреаты были выбраны участниками и зрителями посредством специального Telegram-бота.

На сочинском горном курорте «Роза Хутор» подошел к концу очередной фестиваль «Новый сезон». Концепция смотра заключается в том, что российские онлайн-кинотеатры представляют свои наиболее многообещающие проекты в формате сериалов и фильмов.

В этот раз самым ожидаемым сериалом было признано драмеди Павла Тимофеева «Встать на ноги» с Милой Ершовой и Гошей Куценко. Приз за лучший фильм получила комедия Дмитрия Власкина «Семьянин» с Павлом Деревянко, а награды «Открытие “Нового сезона”» удостоился сериал «Искусство падения», над которым работал дебютировавший в кино хореограф Мигель. В актерских номинациях были отмечены Анна МихалковаПолураспад») и уже упомянутый Гоша Куценко.

Примечательно, что в этом году была введена новая категория — «Лучший трейлер платформы». Первым победителем в этой номинации стал онлайн-кинотеатр KION. Кроме того, KION получил специальный приз от соцсети «ВКонтакте».

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Самый ожидаемый сериал: «Встать на ноги» (Okko, реж. Павел Тимофеев)

Лучший фильм: «Семьянин» (START, реж. Дмитрий Власкин)

Герой «Нового сезона»: Гоша Куценко («Встать на ноги», Okko)

Героиня «Нового сезона»: Анна Михалкова («Полураспад», Okko)

Открытие «Нового сезона»: Мигель («Искусство падения», Okko)

Специальный приз: «Феофан» (реж. Илья Плотников, START)

Лучший трейлер платформы: онлайн-кинотеатр KION

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko; пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
