Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа»

Онлайн-кинотеатр Okko и компания Stereotactic объявили о завершении съемок документального фильма «Секты. Во власти культа». В фильме будут изложены реальные истории о современных пророках-самозванцах, устрашающих ритуалах, а также о том, как складываются и функционируют такие культы.

Казалось бы, что мы живем в эпоху, где царят наука и технологии. Благодаря интернету у большинства есть доступ к информации на любую тему, так что при наличии аналитического мышления можно без особого труда отделить факты от суеверий. Несмотря на это, многие все равно склонны к поиску эзотерического знания, полагаются на движения планет и оберегают себя талисманами. Такие доверчивые люди обретают единомышленников и вверяют им свои деньги, здоровье и жизнь взамен на секреты благополучия. Неожиданно оказывается, что образованный человек без психических отклонений может продать все свое имущество ради приобретения некой абстрактной ценности, или даже согласиться на увечья для искупления грехов. Неужели такое возможно в современном мире? И действительно ли жертвой сектантов может стать любой?

Авторы фильма взялись разобраться в этих вопросах, а также разоблачить так называемых целителей и пророков, которыми на самом деле движет жажда наживы и власти. За последние десятилетия в России возникали самые разные культы и секты, многие из которых действуют до сих пор.

Режиссером выступает обладательница премии АПКиТ 2023 Евгения Монтанья Ибаньес. Над сценарием работали Анна Карпова и Виктория Ли.