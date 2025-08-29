Новые проекты, сезоны и трейлеры: Okko провел презентацию будущего контента

Меню
29 августа 2025 15:35
Проморолик второго сезона «Лихих», два ответвления «Чикатило» и другие новости.

Вчера, 28 августа, в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла масштабная презентация онлайн-кинотеатра Okko. Руководители платформы рассказали о планах на будущее и анонсировали ряд новых проектов.

Спин-оффы «Чикатило»

Многосерийный детективный триллер «Чикатило» (2020–2021) и его продолжение «Тень Чикатило» (2024) привлекли большую аудиторию, в связи с чем продюсеры решили расширить эту вселенную. Стало известно, что в разработке находятся сериалы «Кровь Чикатило» и «След Чикатило». Даты релиза пока не установлены.

Экранизация «Вегетации»

Стартовали съемки сериала «Вегетация» по одноименному роману Алексея Иванова. Главные роли исполнят Алексей Серебряков, Денис Косиков и Ксения Трейстер. События развернутся в недалеком будущем, когда вследствие мутации леса Южного Урала возникла техника, нападающая на людей. Противостоят этой угрозе специальные отряды лесорубов. В то же время некоторые люди рискуют, чтобы раздобыть ценную древесину, которую можно выгодно продать на черном рынке.

Продление сериалов

Okko объявил, что вторые сезоны получат сериалы «Мамонты» (2024), «Гипнозис» (2025) и «Улица Шекспира» (2025).

Трейлер второго сезона «Лихих»

Вышел трейлер второй главы криминально-драматической саги Юрия Быкова и Олега Маловичко «Лихие». Второй сезон стартует 11 сентября. По сюжету Павел и Женя едут в Москву, чтобы помочь Джему. Это путешествие оборачивается для героев тяжелым испытанием. В то же время бизнесмен Ильяс дает отпор бандам в Хабаровске.

Трейлер второго сезона «Волшебного участка»

Появился полноценный трейлер фэнтезийного сериала «Волшебный участок» с Николаем Наумовым в роли полицейского Лехи, который сражается с нечистью и воспитывает маленькую племянницу. В новых сериях Леха отправится в Санкт-Петербург, чтобы остановить волну сказочных преступлений. Новые серии начнут выходить в ноябре.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Юрий Волошин
Юрий Волошин
