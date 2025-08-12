Начались съемки сказки «Царевна Несмеяна»

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Okko объявили о старте производства сказочного фильма для всей семьи «Царевна Несмеяна». Главные роли исполнят Слава Копейкин («Дети перемен»), Анастасия Красовская («Дайте шоу»), Рузиль Минекаев («Слово пацана. Кровь на асфальте») и Соня Петрова («Домовенок Кузя»).

В центре сюжета — практичный парень Ерема, который вот-вот должен продвинуться по карьерной лестнице, но внезапно вместе с младшей сестрой оказывается в волшебном Тридевятом царстве. Для возвращения домой Ереме необходимо развеселить понурую Царевну Несмеяну. Но это не так-то просто, поскольку девушка притворяется, мечтая о подлинной любви. Ереме все-таки удается расположить к себе Несмеяну, но, довившись своего, он сознается, что обманул ее.

Вернувшись в реальность, Ерема понимает, что утратил нечто необычайно важное. В то же время Несмеяна оказывается в плену у Водяного, а в сказочном мире наступают мрачные времена. Ерема возвращается в Тридевятое царство, чтобы спасти Несмеяну.

Режиссерское кресло занимает Василий Ровенский, снявший вышедшую в этом году «Царевну-лягушку». Над сценарием он работал вместе с Эвелиной Барсегян. Съемки проходят в Москве.