26 сентября 2025 12:03
Юрий Колокольников выслеживает Максима Матвеева в трейлере сериала «Полдень»

Экранизация произведения братьев Стругацких.

Онлайн-кинотеатры Okko и KION выпустили первый тизер-трейлер научно-фантастического сериала «Полдень», в основу которого лег роман Аркадия и Бориса Стругацких «Жук в муравейнике». Дата премьеры пока не анонсирована. Сезон будет включать шесть эпизодов.

Действие разворачивается в 2278 году в Мине Полудня. По сюжету Максим Каммерер (Юрий Колокольников) получает специальное задание от главы Комиссии по контактам с внеземными цивилизациями (Леонид Ярмольник). Миссия заключатся в том, чтобы найти и обезвредить прогрессора Льва Абалакина (Максим Матвеев). Тот ранее был отправлен на другую планету, где впоследствии вступил в контакт с представителями необычайно продвинутой цивилизации, известной как Странники. После этого Абалакин вопреки приказу вернулся на Землю. Правительство уверено, что теперь он представляет угрозу для людей.

Судя по трейлеру, мир «Полудня» по визуальной части будет похож на «Дюну» Дени Вильнева.

В актерский состав также вошли Юлия Снигирь, Евгений Сангаджиев, Иван Котик и другие. Режиссерское кресло проекта занимает Клим Козинский, до этого работавший над сериалом «Первый номер». Сценарий «Полудня» написала Маруся Трубникова («The Телки») при содействии Анны Персиковой («Три сестры»).

Фото: Онлайн-кинотеатры Okko и KION
Юрий Волошин
Юрий Волошин
