2 октября 2025 10:32
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису»

Остросюжетный триллер о последствиях деяний маньяка.

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер многосерийного триллера «Как приручить лису», премьера которого состоится 10 октября.

Отправной точкой сюжета становится инцидент, когда зоопсихолог (Кирилл Кяро) обнаруживает на пролегающей через лес дороге девочку-подростка Дину (Таисья Калинина) с ножевым ранением. Он помогает ей, используя имеющиеся под рукой средства, и отправляет пострадавшую в больницу. Выясняется, что всю свою жизнь Дина провела в лесу, живя в изоляции от социума вместе со своим психически нездоровым отцом. Велика вероятность, что именно этот человек стоит за похищением девушек в этой местности. Одна из пропавших стала матерью Дины.

Это дело расследует суровый сыщик (Максим Стоянов), который уверен, что Дина действует заодно с отцом. Персонаж Кяро, напротив, считает девочку пострадавшей и стремится помочь ей влиться в нормальное общество. Для этого зоопсихолог использует методику, которую он применяет в работе с дикими животными, включая лисов.

Режиссер и автор сценария — Юлиана Закревская. Актерский состав дополнили Наташа Фенкина, Ксения Кутепова, Анатолий Кот, Юрий Межевич, Марина Петренко, Федор Федосеев, Любава Долински и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Юрий Волошин
