Okko презентовал обновленный формат BarOkko в ресторане Canteen

Онлайн-кинотеатр Okko при содействии ресторана Canteen представил обновленный формат ставшего знаменитым бара BarOkko. Фишкой заведения является специальное меню, фирменный десерт и авторские коктейли, приуроченные к оригинальным проектам Okko.

В ходе презентации обновленного BarOkko в ресторане Canteen гости ознакомились с дополненным меню. Шеф-повар добавил несколько блюд, вдохновленных контентом Okko. Так, посетители могут попробовать салат с тунцом и кенийской фасолью «Дыши легко», картофельные пончики с морепродуктами «Лихие крабы», тартар из говядины с пармезаном «Открытый бранч», паста с мясным рагу «Дверь к сердцу мужчины» и батат с горчичным айоли «Сказочный фри». Особая позиция в меню — десерт «Бубочное лакомство» с логотипом Okko и фирменный коктейль на основе лавандового джина, бузины, лимона, игристого вина и тростникового сиропа.

Это уникальное меню уже доступно в ресторане Canteen. Перечень блюд будет обновляться в соответствии с зимним и весенним сезонами. Кроме того, BarOkko предложит своим гостям интересные развлечения, в числе которых тематические вечеринки, викторины, паблик-токи со знаменитостями, презентации оригинальных проектов Okko и другие мероприятия.