15 августа 2025 16:37
На Okko стартовал остросюжетный сериал «Дыши» с Мариной Александровой

Один из главных российских телепроектов года.

Сегодня, 15 августа, в онлайн-кинотеатре Okko вышел первый эпизод драматического триллера «Дыши». Премьера состоялась в июне на VII фестивале «Пилот», где шоу удостоилось приза за лучший сценарий и звания лучшего сериала по версии жюри. Сезон будет включать восемь эпизодов. Заключительный станет доступен 3 октября.

Главная героиня — талантливая акушерка Лера (Марина Александрова), которая отстаивает необходимость естественных родов. Лера работает в престижной московской клинике, а также воспитывает нескольких детей. Однажды Лере поручают курировать беременность и роды девушки (Даша Верещагина), которая является любовницей влиятельного бизнесмена Шахова (Петр Буслов). Тот готов сделать все, чтобы получить наследника. Несмотря на усердие Леры, роды проходят тяжело, так что ребенок оказывается в реанимации на грани смерти. Разъяренный Шахов инициирует расследование, исход которого может стать катастрофой для Леры, которая оказывается главной обвиняемой.

Актерский состав дополнили Иван Агапов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Мария Лукьянова, Евгения Аюнц, Никита Григорьев, Артем Федотов и другие. Режиссером всех серий выступает Анна Кузнецова, ранее снявшая признанную комедийную драму «Каникулы» (2022). Над сценарием работали Елена Кондратьева, Светлана Штеба и Илья Маланин.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Юрий Волошин
Юрий Волошин
