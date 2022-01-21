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Постер фильма Жить
7.4
Жить - Тизер
Киноафиша Фильмы Жить
7.4

Жить

, 2022
Living
Великобритания / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Жить
7.4
Жить - Тизер
Жить  Тизер

О фильме

Мистер Уильямс — тихий госслужащий, который многие годы не может смириться со смертью жены. Он узнаёт, что смертельно болен, и пытается провести насыщенно остаток жизни.

В ролях

Билл Найи
Билл Найи
Уильямс
Алекс Шарп
Алекс Шарп
Peter Wakeling
Оливер Крис
Оливер Крис
Hart
Зои Бойл
Зои Бойл
Mrs McMasters
Эдриен Роулинс
Middleton
Эйми Лу Вуд
Эйми Лу Вуд
Margaret Harris
Хьюберт Бертон
Rusbridger
Майкл Кокрейн
Sir James
Anant Varman
Singh
Лия Уильямс
Лия Уильямс
Mrs Smith
Режиссер Оливер Херманус
Сценарист Акира Куросава, Кадзуо Исигуро, Синобу Хасимото, Хидэо Огуни
Композитор Эмили Левинази-Фаррух
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 21 января 2022
Премьера в мире 21 января 2022
Дата выхода
16 марта 2023 Австралия PG
4 ноября 2022 Великобритания
18 мая 2023 Германия
26 декабря 2022 Греция K12
23 февраля 2023 Израиль All
2 декабря 2022 Испания
23 декабря 2022 Италия
16 марта 2023 Литва N13
23 февраля 2023 Мексика B
29 декабря 2022 Нидерланды 9
9 февраля 2023 ОАЭ 18TC
23 февраля 2023 Португалия
6 января 2023 США PG-13
3 марта 2023 Турция
21 декабря 2022 Франция
13 декабря 2023 Южная Корея
31 марта 2023 Япония
MPAA PG-13
Сборы в мире $12 370 485
Производство Film4, County Hall, Lipsync Productions
Другие названия
Living, Viver, Vivir, Vivre, A Trăi, Élj!, Elu, Ikiru, Living - Einmal wirklich leben, Yaşamak, Žít, Živeti, Życie, Αισθάνομαι ζωντανός, Да живееш, Живети, Жити, Жить, 倫敦生之慾, 生きる LIVING, 生きる-LIVING, 生之欲英国版, Yaşamaq

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Трейлеры фильма

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Жить - Тизер
Жить Тизер
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Новости о фильме

Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка
3 марта 2023 15:00 Что смотреть на выходных: сериал про «Короля и Шута», «Дейзи Джонс и The Six» и последний танец Супер Майка На этой неделе стриминги продолжают знакомить с «оскаровскими» номинантами, а также предлагают продолжить путешествие с малышом Йодой и станцевать с Ченнингом Татумом. 

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