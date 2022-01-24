Пальмы и линии электропередач, 2022

[Лею дразнят подруги за то, что она встречается с мужчиной постарше]

Jared Тебе не обязательно на это отвечать, Леа. Мы все знаем, чем ты занималась.

[Леа сидит в молчаливом недоумении]

Jared О, да брось. Не делай такое недоуменное лицо. Мы все знаем, что ты проводишь время с пенсионером.

Amber Джаред, ты мудак.

[обращаясь к Леа]

Amber Леа, я не хотел ничего говорить. И они сказали, что никогда этого не повторят. Я клянусь, прости.

Darren Леа, этот мужчина извращенец.

Lea Нет, он не такой.

Jared Он педофил.

[Леа явно расстроена]

Patrick Я его не осуждаю. Мы все знаем, что молодым девушкам это ощущается по-другому.

Amber Фу, Патрик.

[парни смеются]

Jared Ты не знаешь, о чем говоришь.

Patrick Да, знаю. Я буквально переспал с той старшей дамой.

[Леа становится все более раздраженной от графических деталей]

Patrick Ей было, наверное, под сорок, но, если честно, она была довольно симпатичной.

Amber Отвратительно, Патрик.

Darren Нет, ты не прав.

Patrick Да, прав.

Darren Нет, не прав.

Patrick На той поездке с семьей в Мексику, о которой я тебе говорил. Клянусь Богом, брат. Я не шучу, старшие женщины, они ощущаются иначе. Это как будто, не так хорошо. Мне кажется, это как бы, со временем растягивается или что-то вроде того.

Jared Я слишком накурен для этого.