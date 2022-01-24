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Постер фильма Пальмы и линии электропередач
6.8
Киноафиша Фильмы Пальмы и линии электропередач
6.8

Пальмы и линии электропередач

, 2022
Palm Trees and Power Lines
США / драма / 18+
Постер фильма Пальмы и линии электропередач
6.8

В ролях

Лили Макинерни
Лили Макинерни
Лея
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Sandra
Джонатан Такер
Джонатан Такер
Tom
Оден Торнтон
Армани Джексон
Patrick
Кенни Джонстон
Майкл Петроне
Джон Минч
Куинн Франкель
Amber
Тимоти Таратчила
Jared
Рид де Кастро
Darren
Анджел Грей Купер
Режиссер Джейми Дэк
Сценарист Джейми Дэк, Одри Финдли, Леа Чен Бэйкер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 3 марта 2023
Премьера в мире 24 января 2022
Дата выхода
19 мая 2023 Испания
MPAA R
Сборы в мире $424
Производство Neon Heart Productions
Другие названия
Palm Trees and Power Lines, Nunca llueve en California, Murtud naeratused, Nunca chove na Califórnia, Pálmafák és cselszövés, Palmeiras e Linhas Elétricas, Palmieri și fire de electricitate, Palmy a elektrické vedenie, Palmy i słupy, Φοινικόδεντρα και ρεύμα υψηλής τάσης, Пальмы и линии электропередач, 팜 트리스 앤드 파워 라인스

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 28 февраля 2023

Цитаты

[Лею дразнят подруги за то, что она встречается с мужчиной постарше]
Jared Тебе не обязательно на это отвечать, Леа. Мы все знаем, чем ты занималась.
[Леа сидит в молчаливом недоумении]
Jared О, да брось. Не делай такое недоуменное лицо. Мы все знаем, что ты проводишь время с пенсионером.
Amber Джаред, ты мудак.
[обращаясь к Леа]
Amber Леа, я не хотел ничего говорить. И они сказали, что никогда этого не повторят. Я клянусь, прости.
Darren Леа, этот мужчина извращенец.
Lea Нет, он не такой.
Jared Он педофил.
[Леа явно расстроена]
Patrick Я его не осуждаю. Мы все знаем, что молодым девушкам это ощущается по-другому.
Amber Фу, Патрик.
[парни смеются]
Jared Ты не знаешь, о чем говоришь.
Patrick Да, знаю. Я буквально переспал с той старшей дамой.
[Леа становится все более раздраженной от графических деталей]
Patrick Ей было, наверное, под сорок, но, если честно, она была довольно симпатичной.
Amber Отвратительно, Патрик.
Darren Нет, ты не прав.
Patrick Да, прав.
Darren Нет, не прав.
Patrick На той поездке с семьей в Мексику, о которой я тебе говорил. Клянусь Богом, брат. Я не шучу, старшие женщины, они ощущаются иначе. Это как будто, не так хорошо. Мне кажется, это как бы, со временем растягивается или что-то вроде того.
Jared Я слишком накурен для этого.
Patrick Я просто говорю, что этот парень удачлив.

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Новости о фильме

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