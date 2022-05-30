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Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Лукаса Донта
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Фильмография Лукаса Донта
Близко
драма
2022, Бельгия / Нидерланды / Франция
7.0
Девочка
драма
2018, Франция / Германия
7.0
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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм Рубена Эстлунда «Треугольник печали»
Эстлунд вошел в число двукратных обладателей «Золотой пальмовой ветви».
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30 мая 2022 09:36
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