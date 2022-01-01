Верный железный конь, бесконечная дорога, ветер в лицо на бешеной скорости – непременные составляющие байкерской романтики.

Три лучших фильма про байкеров

Но кинематограф умеет говорить правду, когда это действительно важно. И его произведения знакомят с изнанкой мотокультуры – и она зачастую выглядит крайне непривлекательно. Во всяком случае, для людей, не желающих вести антисоциальный образ жизни и иметь проблемы с законом...

Беспечный ездок

Культовая лента, икона для своего поколения и первоисток жанра роуд-муви. Двое дружков-байкеров, заработавших деньги на перевозке наркотиков из Мексики, пускаются в странствие по южным американским штатам. Стоит знаменитое впоследствии «лето любви» 1967 года. Парни ощущают себя свободными как ветер, но у их свободы есть и темная сторона: их чрезвычайно не любят обыватели. И однажды это должно закончиться плохо…

Деннис Хоппер и Питер Фонда не имели полностью готового сценария – он сочинялся по мере создания фильма и передвижений по стране. Актеров массовки не нанимали – привлекали настоящих хиппи из многочисленных коммун.

Операторов тоже не было – с камерами работали их друзья, а то и случайные прохожие.

Бойцовая рыбка

Расти Джеймс – лидер молодежной банды, шляющейся по промзоне. Но его команда не единственная, что приводит к постоянным разборкам и дракам. Во время одной из них неожиданно появляется Мотоциклист – бывший главарь, легендарная личность и старший брат Расти. Под его предводительством шайка не ведала, что такое поражение. Парнишка во всем желает подражать идеальному, с его точки зрения, старшему. Он не знает, что тот почти глух и полностью разочарован в жизни…

Фрэнсис Форд Коппола посвятил этот фильм своему брату Августу.

Место под соснами

Байкер-каскадер Люк Глэнтон странствует по провинциальным городишкам, зарабатывая на жизнь демонстрацией рискованных трюков на байке. Но после одного из представлений он замечает знакомую зрительницу – это его бывшая подружка Рамина. Оказывается, у нее есть сын от него, названный Джейсоном. Люк чувствует ответственность и решает завязать со своей опасной работой, чтобы обеспечивать новообретенную семью. Но зарабатывать честным трудом у него не получается...