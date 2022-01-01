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Фильмы про байкеров
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Фильмы про байкеров

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Калифорнийский дорожный патруль
Калифорнийский дорожный патруль
6.0
комедия, боевик
2017, США
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости
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7.0
приключения, боевик
2015, Австралия
Байкеры 3
Байкеры 3
7.0
боевик, триллер, криминал
2013, Индия
Место под соснами
Место под соснами
7.0
драма, криминал
2012, США
Призрачный гонщик 2
Призрачный гонщик 2
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6.0
триллер, фэнтези, боевик
2012, США
Адская поездка
Адская поездка
5.0
триллер, драма, боевик
2008, США
Призрачный гонщик
Призрачный гонщик
7.0
триллер, боевик, фэнтези
2007, США
Реальные кабаны
Реальные кабаны
Смотреть за 1 рубль
7.0
приключения, комедия
2007, США
Байкеры 2
Байкеры 2
8.0
триллер, боевик
2006, Индия
Суперкросс
Суперкросс
7.0
боевик
2005, США
Крутящий момент
Крутящий момент
6.0
боевик
2004, США / Австралия
Короли мототрека
Короли мототрека
3.0
семейный, боевик
2004, США
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо
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7.0
триллер, боевик, драма, вестерн
1991, США
Бойцовая рыбка
Бойцовая рыбка
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7.0
драма
1983, США
Безумный Макс 2: Воин дороги
Безумный Макс 2: Воин дороги
7.0
боевик, триллер, приключения, фантастика
1981, Австралия
Безумный Макс
Безумный Макс
6.0
триллер, приключения, фантастика, боевик
1979, Австралия
Беспечный ездок
Беспечный ездок
7.0
драма, криминал, приключения
1969, США
Дикарь
Дикарь
6.0
драма
1953, США
Безумный Макс: Пустошь
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Верный железный конь, бесконечная дорога, ветер в лицо на бешеной скорости – непременные составляющие байкерской романтики.

Три лучших фильма про байкеров

Но кинематограф умеет говорить правду, когда это действительно важно. И его произведения знакомят с изнанкой мотокультуры – и она зачастую выглядит крайне непривлекательно. Во всяком случае, для людей, не желающих вести антисоциальный образ жизни и иметь проблемы с законом...

Беспечный ездок

Культовая лента, икона для своего поколения и первоисток жанра роуд-муви. Двое дружков-байкеров, заработавших деньги на перевозке наркотиков из Мексики, пускаются в странствие по южным американским штатам. Стоит знаменитое впоследствии «лето любви» 1967 года. Парни ощущают себя свободными как ветер, но у их свободы есть и темная сторона: их чрезвычайно не любят обыватели. И однажды это должно закончиться плохо…

Деннис Хоппер и Питер Фонда не имели полностью готового сценария – он сочинялся по мере создания фильма и передвижений по стране. Актеров массовки не нанимали – привлекали настоящих хиппи из многочисленных коммун.

Операторов тоже не было – с камерами работали их друзья, а то и случайные прохожие.

Бойцовая рыбка

Расти Джеймс – лидер молодежной банды, шляющейся по промзоне. Но его команда не единственная, что приводит к постоянным разборкам и дракам. Во время одной из них неожиданно появляется Мотоциклист – бывший главарь, легендарная личность и старший брат Расти. Под его предводительством шайка не ведала, что такое поражение. Парнишка во всем желает подражать идеальному, с его точки зрения, старшему. Он не знает, что тот почти глух и полностью разочарован в жизни…

Фрэнсис Форд Коппола посвятил этот фильм своему брату Августу.

Место под соснами

Байкер-каскадер Люк Глэнтон странствует по провинциальным городишкам, зарабатывая на жизнь демонстрацией рискованных трюков на байке. Но после одного из представлений он замечает знакомую зрительницу – это его бывшая подружка Рамина. Оказывается, у нее есть сын от него, названный Джейсоном. Люк чувствует ответственность и решает завязать со своей опасной работой, чтобы обеспечивать новообретенную семью. Но зарабатывать честным трудом у него не получается...

Для роли Райану Гослингу пришлось ездить на мотоцикле. Он учился у Рика Миллера, ездившего в фильмах о Бэтмене.

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