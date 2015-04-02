Наша рецензия

Иконография дьявола в кинематографе обширна и многообразна. У Алана Паркера («Сердце Ангела») повелитель тьмы импозантен и всемогущ, у Мориса Пиала («Под солнцем Сатаны»), наоборот, являет верх плебейского подхалимажа. У Фрэнсиса Лоуренса («Константин») князь мира сего также балаганно-суетлив, хотя и не столь жалок, как в картине Пиала. У Нила Джордана («В компании волков») он театрально-саркастичен, у Мела Гибсона («Страсти Христовы») змееподобен, андрогинен и абсолютно неотмирен, у Фрейзера…