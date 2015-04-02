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Призрачный гонщик Призрачный гонщик
Киноафиша Фильмы Призрачный гонщик Отзывы о фильме «Призрачный гонщик»
The Ghost Rider Призрачный гонщик 2007 / США
7.6 Оцените
62 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Призрачный гонщик»

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Наша рецензия

Иконография дьявола в кинематографе обширна и многообразна. У Алана Паркера («Сердце Ангела») повелитель тьмы импозантен и всемогущ, у Мориса Пиала («Под солнцем Сатаны»), наоборот, являет верх плебейского подхалимажа. У Фрэнсиса Лоуренса («Константин») князь мира сего также балаганно-суетлив, хотя и не столь жалок, как в картине Пиала. У Нила Джордана («В компании волков») он театрально-саркастичен, у Мела Гибсона («Страсти Христовы») змееподобен, андрогинен и абсолютно неотмирен, у Фрейзера…

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Frosya 2 апреля 2015, 12:51
Я сегодня тоже трейлер увидела. Шикарный😂 Видимо новый. Цитата (Badgio, 02/02/2007 - 00:01:20):Николас Кейдж - известный знаток комиксов, буквально вымолил мечту своей жизни у продюсеров, узнав, что на главную роль прочат Джонни Деппа, аргументировав это тем, что он - самый ярый фанат GR в мире! У него даже есть татуровка Chost Rider!

ВО, мужик даёт!!!

Кейдж как-то совсем не похож на фаната комиксов✊ Тогда он должен здесь оторваться по полной. Мне кажется, что фильм выйдет отличный✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Fuflo 2 апреля 2015, 12:51
😓 Реально он там мочился!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Olja 2 апреля 2015, 12:51
Блин, кто бы что бы ни говорил - клевый фильм!!! Такие классные спецеффекты. Сюжет фиг с ним, главное - этот фильм ОЧЕНЬ зрелищный, и на него я готова сходить еще не раз, просто чтобы полюбоваться этим горящим чудом) а еще Сыном Мефисто, который до вселения в него лишних душ был очарователен)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vint 2 апреля 2015, 12:51
да ну не понравилось :) сказочка про серого бычка :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Betty 2 апреля 2015, 12:51
Офигенный фильм, мне очень понравился...сказочка конечно...но очень хорошо сделанная!!!!И Николас Кейдж в этом фильме-очень крутой!!!Короче фильму ставлю 5+ БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ RESPECT!!!✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
DART 2 апреля 2015, 12:51
Кино получилось просто-таки офигенное. Фильм получился забойным и веселым с ненапрягающими лирическими отступлениями и хорошими спецэффектами. Скорее всего это кино опявится в моей DVD-коллекции.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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