Примечательно, что дебютная картина получила весьма негативный отклик со стороны кинокритиков. Вместе с тем, легенда о демоническом байкере получила огромный успех в мировом прокате. Идейное продолжение супергеройской киноленты вышло на большие экраны только через пять лет, в феврале 2012-го.

В каком порядке смотреть все части «Призрачного гонщика»?

В центре сюжета находится Джонни Блэйз. Это известный и успешный каскадер, оказавшийся в сложной жизненной ситуации. Отец главного героя заболевает раком. По этой причине Блэйз погружается в пучину отчаяния, а затем решается на опрометчивую сделку с хитрецом Мефистофелем.

Разве дьявол способен сдержать слово? Ответ очевиден, но душа Джонни уже продана, а папа каскадера все равно трагически погибает. Подписав дьявольский договор, мужчина купил билет в один конец. Теперь он должен служить повелителю тьмы. Посмотрите все части захватывающего фильма по порядку, ведь так гораздо интереснее.

2007, «Призрачный гонщик»

Стоит отметить, что идея экранизации зародилась еще в начале двухтысячных. Первая часть популярной медиафраншизы снята американским кинорежиссером Марком Стивеном Джонсоном. Фильм был выпущен при содействии телекомпании «Columbia Pictures» зимой 2007-го.

Итак, крутой мотогонщик подписал кровавый договор с владыкой ада, но тщетно. Только вот отменить совершенную сделку никак нельзя. Сатана возвращается за бессмертной душой бесстрашного байкера. Мефистофель нуждается в помощи, чтобы избежать переворота. Его блудный сон оказывается на Земле и мечтает свергнуть дьявола, чтобы занять вакантное место. Теперь Блэйз становится крайне опасным антигероем со сверхчеловеческими возможностями, вынужденным совершать неблагочестивые деяния под покровом ночи. Призрачный гонщик неутолим и работает на потусторонние силы. Неужели пути назад для него действительно больше не существует?

2012, «Призрачный гонщик 2»

Съемки крышесносного сиквела стартовали осенью 2010 года. Спустя два года заключительную кинематографическую историю о Призрачном гонщике выпустили в прокат при поддержке компании «Columbia Pictures». Над картиной работал американский режиссерский дуэт – Брайан Тейлор и Марк Невелдайн. Кинорежиссеры прославились благодаря работе над криминальным боевиком под названием «Адреналин».

События разворачиваются где-то на окраине Восточной Европы. Огненный байкер отправился туда с единственной целью – избавиться от пожизненного проклятия. Однако Блэйзу не удается победить сатанинские чары. Тогда главный герой связывается с незнакомыми сектантами, которые намерены схватить дьявола на детском дне рождения. Представители секты сами отыскали гонщика, чтобы заключить с ним судьбоносную сделку. Джонни обязан доставить мальчика в святилище, и если он это сделает, то сможет освободиться навсегда.

Вскоре адский мотоциклист узнает правду: таинственные монахи служат сатане и пытаются воспользоваться доверчивостью изнуренного гонщика. Сделка нужна была лишь для того, чтобы провести сакральный сатанинский ритуал. Теперь Джонни должен идти до конца. Он должен предотвратить проведение опасного обряда, посвященного Мефистофелю и всем силам тьмы.