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Земляничная поляна
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Wild Strawberries / Smultronstallet
Земляничная поляна
1957 / Швеция
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7.2
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13
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Рейтинг IMDb: 8.1
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