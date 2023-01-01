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En passion

Страсть, 1969

1969 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Андреас, борющийся с недавним распадом своего брака и собственной эмоциональной изоляцией, дружит с супружеской парой, также находящейся в центре психологических потрясений. Однажды Андреас встречает Анну, которая оплакивает недавнюю гибель мужа и сына. Она кажется ревностной в своей вере и непоколебимой в поисках истины, но постепенно ее заблуждения всплывают на поверхность. Андреас и Анна начинают странный любовный роман, но он не может преодолеть чувство глубокого унижения и остается отстраненным. Тем временем жители острова подвергаются нападениям со стороны неизвестных, совершающих акты жестокого обращения с животными…

  • Этот фильм, широко известный как «En passion» («Страсть» или «Страсть Анны»), на самом деле создавался под названием «L 182». Это производственный номер фильма, и такое название можно увидеть на «хлопушке» перед сценами интервью.
  • Сцена ужина между четырьмя персонажами в основном импровизирована.
  • Фильм сделан на том же рабочем материале, что и картина Яна Муландера «Заповедник», на которой режиссер Ингмар Бергман выступил сценаристом. 
  • Главная стилистическая особенность фильма – разрывающие его сюжетную структуру интервью с актерами, которые рассказывают о своем отношении к своим персонажам.

В дом к островному отшельнику заходит светловолосая хромоножка — воспользоваться телефоном. Отшельник надеется в романе с ней зарубцевать собственные сердечные раны, но обнаруживает в её душе только невиданного размаха надлом и безверие…

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1969
Премьера в мире 10 ноября 1969
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Лив Ульман
Лив Ульман
Биби Андерссон
Биби Андерссон
Эрик Хелль
Сигге Фюрст
Все актеры и съемочная группа
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