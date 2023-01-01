Страсть, 1969

Андреас, борющийся с недавним распадом своего брака и собственной эмоциональной изоляцией, дружит с супружеской парой, также находящейся в центре психологических потрясений. Однажды Андреас встречает Анну, которая оплакивает недавнюю гибель мужа и сына. Она кажется ревностной в своей вере и непоколебимой в поисках истины, но постепенно ее заблуждения всплывают на поверхность. Андреас и Анна начинают странный любовный роман, но он не может преодолеть чувство глубокого унижения и остается отстраненным. Тем временем жители острова подвергаются нападениям со стороны неизвестных, совершающих акты жестокого обращения с животными…