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Постер фильма Токийская история
7.7
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7.7

Токийская история

, 1953
Tokyo Story
Япония / драма / 18+
Постер фильма Токийская история
7.7

О фильме

Классическое японское кино, японскую культуру и мироощущение будут изучать не по Осиме или Куросаве, а именно по Одзу. "Токийская история" - единственный более или менее известный на западе фильм Одзу. Двое пожилых людей приезжают в столицу навестить взрослых сына и дочь. Однако запутанная семейная жизнь детей сбивает с толку родителей, которые находят участие лишь у вдовы второго сына, погибшего на войне… К извечной проблеме отцов и детей режиссер добавил проблему отношений между обновленной Японией и Японией традиционной.

В ролях

Тисю Рю
Shukichi Hirayama
Тиеко Хигасияма
Tomi Hirayama
Со Ямамура
Koichi Hirayama
Сетзуко Хара
Noriko Hirayama
Харуко Сугимура
Shige Kaneko
Кумико Меаке
Fumiko Hirayama - his wife
Кёко Кагава
Kyôko Hirayama
Эйдзиро Тоно
Sanpei Numata
Нобуо Накамура
Kurazo Kaneko
Сиро Оосака
Keizo Hirayama
Режиссер Ясудзиро Одзу
Сценарист Кого Нода, Ясудзиро Одзу
Композитор Таканобу Сайто
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 3 ноября 1953
Дата выхода
31 мая 1965 Австралия
7 февраля 2014 Бразилия
8 февраля 1965 Великобритания
8 июля 1965 Германия
21 ноября 2003 Испания A
14 мая 2015 Нидерланды
13 марта 1972 США
24 февраля 2024 Филиппины
10 января 1964 Финляндия
8 февраля 1978 Франция
21 октября 1964 Швеция
16 августа 2014 Южная Корея
3 ноября 1953 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $107 406
Производство Shochiku, Entertain Me Productions
Другие названия
Tôkyô monogatari, Tokyo Story, Cuentos de Tokio, Токийская повесть, 東京物語, Die Reise nach Tokio, Föräldrarna, Tokijska priča, Voyage à Tokyo, Токијска прича, Câu Chuyện Tokyo, Conte de Tokyo, Dastan-e Tokyo, Ensimmäinen matka, Episkepsi sto Tokyo, Era uma Vez em Tóquio, Ghessat Tokyo, Historias de Tokio, Poveste din Tokyo, Príbeh z Tokia, Příběh z Tokia, Taxidi sto Tokyo, Their First Trip to Tokyo, Tokijo apysaka, Tokijska opowieść, Tokio hekayəsi, Tokio hikoyasi, Tokiói történet, Tokyo Hikâyesi, Tokyo lugu, Viagem a Tóquio, Viaggio a Tokyo, Viaje a Tokio, Επίσκεψη στο Τόκυο, Ταξίδι στο Τόκιο, Токийска история, Токійська історія, 동경 이야기, 东京物语, 도쿄 이야기, Токійська повість, Cuentos de Tokyo, Foreldrene, Tokijska opowiesc, Tokyo monogatari, 东京故事, Die Reise nach Tokyo

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 20 голосов
8.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  638 В жанре «драма»  288 В фильмах Японии  40 В фильмах 1953 года  2
Обновлено 25 декабря 2023

Цитаты

Kyoko [после того, как остальные члены семьи ушли] Мне кажется, им стоило остаться чуть подольше.
Noriko Но они заняты.
Kyoko Они эгоисты. Требуют своё и так просто уходят.
Noriko У них свои дела.
Kyoko А у тебя тоже есть свои. Они эгоисты.
Noriko Но, Кёко...
Kyoko Требовать её вещи сразу после смерти... Мне так жалко было бедную мать. Даже посторонние были бы внимательнее!
Noriko Но послушай, Кёко. В твоём возрасте я тоже так думала. Но дети постепенно отдаляются от родителей. У женщины своя жизнь, отдельная от родителей, когда она становится в возрасте Сигэ. Я уверена, она не хотела никому зла. Им нужно заботиться о своей жизни.
Kyoko Интересно, я никогда не буду такой. Тогда зачем нужна семья?
Noriko Но дети постепенно становятся такими.
Kyoko Тогда... и ты тоже?
Noriko Возможно, я стану такой невольно.
Kyoko Разве жизнь не разочаровывает?
Noriko Да, разочаровывает.

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Токийская история - смотреть в онлайн-кинотеатре

Токийская история

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