Kyoko [после того, как остальные члены семьи ушли] Мне кажется, им стоило остаться чуть подольше.

Noriko Но они заняты.

Kyoko Они эгоисты. Требуют своё и так просто уходят.

Noriko У них свои дела.

Kyoko А у тебя тоже есть свои. Они эгоисты.

Noriko Но, Кёко...

Kyoko Требовать её вещи сразу после смерти... Мне так жалко было бедную мать. Даже посторонние были бы внимательнее!

Noriko Но послушай, Кёко. В твоём возрасте я тоже так думала. Но дети постепенно отдаляются от родителей. У женщины своя жизнь, отдельная от родителей, когда она становится в возрасте Сигэ. Я уверена, она не хотела никому зла. Им нужно заботиться о своей жизни.

Kyoko Интересно, я никогда не буду такой. Тогда зачем нужна семья?

Noriko Но дети постепенно становятся такими.

Kyoko Тогда... и ты тоже?

Noriko Возможно, я стану такой невольно.

Kyoko Разве жизнь не разочаровывает?