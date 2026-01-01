Королева Шантеклера

, 1962
Reina del Chantecler, La
Испания / драма / 18+
О фильме

Музыкальный фильм о трагической любви. Мадрид. 1916 год. Театр-варьете Шантеклер, любимое место всех мужчин города. Здесь всегда можно увидеть длинноногих танцовщиц и чудесных певиц. Правит балом на этом празднике жизни сладкоголосая Чарита, разбивающая сердца кавалеров своими пением и зажигательными танцами. Сама Чарита холодна как лед, пока на ее пути не встречается мужчина ее мечты. Но, к сожалению, эта любовь заканчивается трагично...

В ролях

Сара Монтьель
Хулия Каба Альба
Мигель Лигеро
Луиджи Джулиани
Мари Бегона
Альберто де Мендоза
Режиссер Рафаэль Хиль
Сценарист Хесус Мария де Аросамена, Antonio Mas Guindal, José Zamora
Композитор Грегорио Гарсия Сегура
Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 октября 1962
Дата выхода
1 октября 1962 Испания
25 октября 1962 Португалия
22 февраля 1965 Румыния
23 января 1967 СССР
Производство Suevia Films - Cesáreo González
Другие названия
La reina del Chantecler, L'espionne de Madrid, A rainha do Chantecler, I vasilissa tis nyhtas, Kraljica Chanteclera, La dea del peccato, Regina cântecelor, Королева Шантеклера

6.6
6.2 IMDb

