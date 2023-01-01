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Земляничная поляна Земляничная поляна
Киноафиша Фильмы Земляничная поляна Земляничная поляна, 1957: актеры и роли
Wild Strawberries / Smultronstallet Земляничная поляна 1957 / Швеция
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Земляничная поляна, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман Ингмар Бергман Ingmar Bergman
В ролях
Виктор Шёстрём Виктор Шёстрём Victor Sjöström Ингрид Тулин Ингрид Тулин Ingrid Thulin Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Гуннар Бьёрнстранд Гуннар Бьёрнстранд Gunnar Björnstrand Биби Андерссон Биби Андерссон Bibi Andersson
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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