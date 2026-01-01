Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Земляничная поляна
Награды и номинации фильма Земляничная поляна
Награды и номинации фильма Земляничная поляна 1957
Оскар 1960
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
Best Foreign Actor
Номинант
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1958
Parallel Sections
Победитель
Берлинале 1958
Золотой берлинский медведь
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
