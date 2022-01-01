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После репетиции, 1984

1984 / Швеция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Театральный режиссер Хенрик Воглер часто остается после репетиций один, чтобы в одиночестве поразмыслить над постановками. В этот день в театр неожиданно возвращается Анна, ведущая актриса, якобы в поисках утерянного браслета, которого у нее никогда не было. Анна рассказывает Воглеру о том, как ненавидит свою умершую мать, которая была любовницей режиссера и алкоголичкой. Ее слова погружают Воглера в воспоминания о взбалмошной Ракель, к которой он испытывал странное чувство симпатии и отторжения. Однако вечер ещё не окончен, и Воглеру еще предстоит узнать многое другое…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 апреля 1984
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Эрланд Юзефсон
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Лена Олин
Лена Олин
Бертиль Гуве
Надя Пальмстьерна-Вейсс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма После репетиции 1 постер
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