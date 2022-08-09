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Постер фильма После репетиции
7.1
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7.1

После репетиции

, 1984
Efter repetitionen
Швеция / драма / 18+
Постер фильма После репетиции
7.1

О фильме

Театральный режиссер Хенрик Воглер часто остается после репетиций один, чтобы в одиночестве поразмыслить над постановками. В этот день в театр неожиданно возвращается Анна, ведущая актриса, якобы в поисках утерянного браслета, которого у нее никогда не было. Анна рассказывает Воглеру о том, как ненавидит свою умершую мать, которая была любовницей режиссера и алкоголичкой. Ее слова погружают Воглера в воспоминания о взбалмошной Ракель, к которой он испытывал странное чувство симпатии и отторжения. Однако вечер ещё не окончен, и Воглеру еще предстоит узнать многое другое…

В ролях

Эрланд Юзефсон
Henrik Vogler (older)
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Rakel Egerman
Лена Олин
Лена Олин
Anna Egerman (older)
Бертиль Гуве
Henrik Vogler (younger)
Надя Пальмстьерна-Вейсс
Anna Egerman (younger)
Режиссер Ингмар Бергман
Сценарист Ингмар Бергман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1984
Премьера в мире 9 апреля 1984
Дата выхода
22 апреля 1985 Германия 12
28 июля 1985 Португалия
21 июня 1984 США
11 июля 1986 Финляндия K-7
MPAA R
Сборы в мире $942
Производство Cinematograph AB, Persona Film
Другие названия
Efter repetitionen, After the Rehearsal, Depois do Ensaio, Después del ensayo, Après la répétition, Detrás del ensayo, Dopo la prova, Efter prøven, Harjoitusten jälkeen, Na de repetitie, Nach der Probe, Pas az tamrin, Po próbie, Po repeticijos, Próba után, Tras el ensayo, Μετά την πρόβα, Після репетиції, После репетиции, След репетицията, リハーサルの後で, After The Rehersal, 排练之后

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 9 августа 2022

Отзывы о фильме

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