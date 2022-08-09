После репетиции, 1984

Театральный режиссер Хенрик Воглер часто остается после репетиций один, чтобы в одиночестве поразмыслить над постановками. В этот день в театр неожиданно возвращается Анна, ведущая актриса, якобы в поисках утерянного браслета, которого у нее никогда не было. Анна рассказывает Воглеру о том, как ненавидит свою умершую мать, которая была любовницей режиссера и алкоголичкой. Ее слова погружают Воглера в воспоминания о взбалмошной Ракель, к которой он испытывал странное чувство симпатии и отторжения. Однако вечер ещё не окончен, и Воглеру еще предстоит узнать многое другое…