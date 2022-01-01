Портовый город, 1948

Берит – молодая женщина со множеством проблем. Она склонна к суициду и подавлена. Поскольку ей было невозможно жить с матерью, она провела много лет в учреждениях. Теперь она устроилась на работу в индустрию при условии, что снова сможет жить вместе со своей матерью. Однако их отношения очень напряженные: мать лицемерна и на самом деле пытается сделать так, чтобы Берит снова оказалась в приюте. Однажды вечером на танцах Берит встречает Гёсту. Он моряк, который вернулся домой после долгих в море. Они влюбляются, но многое мешает совместной счастливой жизни. Сможет ли Гёста оказать Берит необходимую поддержку и залечить ее раны?
Берит страдает маниакально-дпрессивным синдромом. Долгое время она не могла жить со своей матерью и провела несколько лет в исправительных заведениях. После долгих поисков, она наконец-то находит приличную работу. Наконец-то она получила приличную работу, одним из условий которой является проживание с матерью. Однажды на танцах она встречает портового грузчика Геста. Сможет ли он оказать ей поддержку, в которой она нуждается?