Портовый город, 1948

Берит – молодая женщина со множеством проблем. Она склонна к суициду и подавлена. Поскольку ей было невозможно жить с матерью, она провела много лет в учреждениях. Теперь она устроилась на работу в индустрию при условии, что снова сможет жить вместе со своей матерью. Однако их отношения очень напряженные: мать лицемерна и на самом деле пытается сделать так, чтобы Берит снова оказалась в приюте. Однажды вечером на танцах Берит встречает Гёсту. Он моряк, который вернулся домой после долгих в море. Они влюбляются, но многое мешает совместной счастливой жизни. Сможет ли Гёста оказать Берит необходимую поддержку и залечить ее раны?