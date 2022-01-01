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Hamnstad

Портовый город, 1948

1948 / Швеция
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Причины посмотреть Факты О фильме

Берит – молодая женщина со множеством проблем. Она склонна к суициду и подавлена. Поскольку ей было невозможно жить с матерью, она провела много лет в учреждениях. Теперь она устроилась на работу в индустрию при условии, что снова сможет жить вместе со своей матерью. Однако их отношения очень напряженные: мать лицемерна и на самом деле пытается сделать так, чтобы Берит снова оказалась в приюте. Однажды вечером на танцах Берит встречает Гёсту. Он моряк, который вернулся домой после долгих в море. Они влюбляются, но многое мешает совместной счастливой жизни. Сможет ли Гёста оказать Берит необходимую поддержку и залечить ее раны?

  • Книга, которую Гёста читает на кровати, это «Путешествие без пункта назначения» шведского писателя и будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Харри Мартинсона. Мартинсон был моряком, прежде чем стал писателем, и эта книга стала описанием его собственного опыта. Ингмар Бергман был поклонником Мартинсона, и в 1964 году он поставил премьеру пьесы Мартинсона «Три ножа из Вэй».
  • Фильм снят по мотивам рассказа Олле Ленсберга «Золото и стены».
  • В фильме часто звучит музыка Свена Сьохольма, шведского композитора и трубача. Он известен главным образом своей композицией «Русская колыбельная».

Берит страдает маниакально-дпрессивным синдромом. Долгое время она не могла жить со своей матерью и провела несколько лет в исправительных заведениях. После долгих поисков, она наконец-то находит приличную работу. Наконец-то она получила приличную работу, одним из условий которой является проживание с матерью. Однажды на танцах она встречает портового грузчика Геста. Сможет ли он оказать ей поддержку, в которой она нуждается?

6.7 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1948
Премьера в России 24 февраля 1948
Премьера в мире 24 февраля 1948
Возраст 18+
Режиссер
Ингмар Бергман
Ингмар Бергман
В ролях
Нине-Кристине Ёнссон
Бенгт Эклунд
Мими Нельсон
Биргитта Вальберг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Портовый город 2 постера
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Портовый город
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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